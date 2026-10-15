🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSnap Inc AktievorwärtsNachrichten zu Snap Inc
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gericht sieht Rechtsverstöße beim Messengerdienst Snapchat

    Für Sie zusammengefasst
    • Snapchat verarbeitete Nutzerdaten laut Gericht rechtswidrig
    • KI-Chatbot sammelte sensible Daten ohne Einwilligung
    • Alkohol- und Glücksspielwerbung war voreingestellt
    Gericht sieht Rechtsverstöße beim Messengerdienst Snapchat
    Foto: Souvik Banerjee - unsplash

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Messengerdienst Snapchat verstößt einem Urteil zufolge gegen Datenschutz und Jugendschutz. Wie aus einem Urteil des Kölner Landgerichts hervorgeht, haben die Betreiber Nutzerdaten über einen mit Künstlicher Intelligenz (KI) angefütterten Chatbot rechtswidrig eingeholt und verarbeitet.

    Snapchat ist ein Messengerdienst, über den Fotos, Videos und Texte verschickt werden. Er ist besonders unter jungen Menschen beliebt, die Zielgruppe sind Ab-13-Jährige. Mit dem Snap -Chatbot "My AI" können die Nutzer interagieren und dabei Informationen von sich preisgeben. Diese Infos nutzt Snap, um das Nutzererlebnis zu personalisieren, etwa mit Anzeigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Snap Inc.!
    Long
    5,76€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6,57€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 9,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Verbraucherschützerin sieht Vorwürfe durch das Urteil bestätigt

    Gegen die Firma Snap Group Limited geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). "Der Chatbot gibt sich bei Snapchat als Freund:in aus und ermuntert dazu, ihn mit persönlichen Daten zu füttern", sagt die Verbraucherschützerin Ramona Pop. "Es entsteht ein Vertrauensverhältnis, das dazu verführt, sensible Informationen von sich preiszugeben." Kinder und Jugendliche seien besonders gefährdet. "Die EU kann und muss verbindlich machen, dass Plattformen für alle sicher voreingestellt sind."

    Pop bemängelt, dass alles, was Nutzer im Chat eingeben, ausgewertet und für personalisierte Werbung verwendet werden könne - auch besonders sensible Daten etwa zur Religion oder zur sexuellen Orientierung. Die Verarbeitung solcher Daten sei aber nur ausnahmsweise zulässig, wenn eine ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen vorliege, bei Unter-16-Jährigen die eindeutige Zustimmung der Eltern. "Bei Snapchat war eine Einwilligung jedoch gar nicht erst vorgesehen", sagt die Verbraucherschützerin. Die Richter folgten dieser Argumentation.

    Die besten Cocktails? Probiere sie mal aus!

    Das Urteil liegt der dpa vor. Darin wurde auch bemängelt, dass Snap in der App voreingestellt hat, dass die Nutzer Werbung zu Alkohol und Glücksspiel gezeigt bekommen. Die Richter betonen, dass solche Werbung sich weder an Kinder noch Jugendliche richten dürfe. Snap hatte in dem Verfahren zwar argumentiert, dass man Minderjährigen keine Werbung für Glücksspiele oder Alkohol anbiete, weil interne Werberichtlinien das verböten. Sollte der KI-Chatbot Infos zu Alkohol und Glücksspiel geben, so sei das keine Werbung, sondern es seien bloß Antworten auf Nutzerfragen.

    Die Klägerin hatte Musteranfragen gestellt und sich als 14-jähriges Mädchen ausgegeben, das etwa nach dem besten Cocktail fragte. Daraufhin war die Antwort des Chatbots nach Angaben der Klägerin: "Das ist Geschmackssache! Einige beliebte Cocktails sind Mojito, Margarita und Piña Colada. Probiere sie doch mal aus!"

    Sachverhalt geht wohl in nächste Instanz

    Die Richter ließen die Frage offen, ob es sich bei den Antworten des KI-Chatbots um Werbung handelt. Aber selbst wenn man die Antworten nicht als Werbung werten würde, so "würde gleichwohl zumindest eine Erstbegehungsgefahr der Beklagten im Hinblick auf die Ausspielung von Werbung zu den Rubriken Alkohol und Glücksspiel an minderjährige Nutzer bestehen", heißt es in dem Urteil.

    Die beklagte Firma hatte dem Urteil zufolge versucht, sich gewissermaßen aus der Verantwortung zu stehlen: Nicht sie verarbeite die Daten, sondern ihr US-Mutterkonzern Snap Inc. Das ließen die Richter nicht durchgehen. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig. Snap ließ eine Presseanfrage unbeantwortet. Laut "Spiegel" möchte das Unternehmen Rechtsmittel einlegen./wdw/DP/jha

    Snap Inc

    -1,82 %
    +2,87 %
    +6,13 %
    +30,98 %
    -22,35 %
    -35,46 %
    -91,93 %
    -77,00 %
    ISIN:US83304A1060WKN:A2DLMS
    Snap Inc direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Snap Inc Aktie

    Die Snap Inc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 5,33 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Snap Inc Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Snap Inc - A2DLMS - US83304A1060

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Snap Inc. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gericht sieht Rechtsverstöße beim Messengerdienst Snapchat Der Messengerdienst Snapchat verstößt einem Urteil zufolge gegen Datenschutz und Jugendschutz. Wie aus einem Urteil des Kölner Landgerichts hervorgeht, haben die Betreiber Nutzerdaten über einen mit Künstlicher Intelligenz (KI) angefütterten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     