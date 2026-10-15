Gericht sieht Rechtsverstöße beim Messengerdienst Snapchat
- Snapchat verarbeitete Nutzerdaten laut Gericht rechtswidrig
- KI-Chatbot sammelte sensible Daten ohne Einwilligung
- Alkohol- und Glücksspielwerbung war voreingestellt
KÖLN (dpa-AFX) - Der Messengerdienst Snapchat verstößt einem Urteil zufolge gegen Datenschutz und Jugendschutz. Wie aus einem Urteil des Kölner Landgerichts hervorgeht, haben die Betreiber Nutzerdaten über einen mit Künstlicher Intelligenz (KI) angefütterten Chatbot rechtswidrig eingeholt und verarbeitet.
Snapchat ist ein Messengerdienst, über den Fotos, Videos und Texte verschickt werden. Er ist besonders unter jungen Menschen beliebt, die Zielgruppe sind Ab-13-Jährige. Mit dem Snap -Chatbot "My AI" können die Nutzer interagieren und dabei Informationen von sich preisgeben. Diese Infos nutzt Snap, um das Nutzererlebnis zu personalisieren, etwa mit Anzeigen.
Verbraucherschützerin sieht Vorwürfe durch das Urteil bestätigt
Gegen die Firma Snap Group Limited geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). "Der Chatbot gibt sich bei Snapchat als Freund:in aus und ermuntert dazu, ihn mit persönlichen Daten zu füttern", sagt die Verbraucherschützerin Ramona Pop. "Es entsteht ein Vertrauensverhältnis, das dazu verführt, sensible Informationen von sich preiszugeben." Kinder und Jugendliche seien besonders gefährdet. "Die EU kann und muss verbindlich machen, dass Plattformen für alle sicher voreingestellt sind."
Pop bemängelt, dass alles, was Nutzer im Chat eingeben, ausgewertet und für personalisierte Werbung verwendet werden könne - auch besonders sensible Daten etwa zur Religion oder zur sexuellen Orientierung. Die Verarbeitung solcher Daten sei aber nur ausnahmsweise zulässig, wenn eine ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen vorliege, bei Unter-16-Jährigen die eindeutige Zustimmung der Eltern. "Bei Snapchat war eine Einwilligung jedoch gar nicht erst vorgesehen", sagt die Verbraucherschützerin. Die Richter folgten dieser Argumentation.
Die besten Cocktails? Probiere sie mal aus!
Das Urteil liegt der dpa vor. Darin wurde auch bemängelt, dass Snap in der App voreingestellt hat, dass die Nutzer Werbung zu Alkohol und Glücksspiel gezeigt bekommen. Die Richter betonen, dass solche Werbung sich weder an Kinder noch Jugendliche richten dürfe. Snap hatte in dem Verfahren zwar argumentiert, dass man Minderjährigen keine Werbung für Glücksspiele oder Alkohol anbiete, weil interne Werberichtlinien das verböten. Sollte der KI-Chatbot Infos zu Alkohol und Glücksspiel geben, so sei das keine Werbung, sondern es seien bloß Antworten auf Nutzerfragen.
Die Klägerin hatte Musteranfragen gestellt und sich als 14-jähriges Mädchen ausgegeben, das etwa nach dem besten Cocktail fragte. Daraufhin war die Antwort des Chatbots nach Angaben der Klägerin: "Das ist Geschmackssache! Einige beliebte Cocktails sind Mojito, Margarita und Piña Colada. Probiere sie doch mal aus!"
Sachverhalt geht wohl in nächste Instanz
Die Richter ließen die Frage offen, ob es sich bei den Antworten des KI-Chatbots um Werbung handelt. Aber selbst wenn man die Antworten nicht als Werbung werten würde, so "würde gleichwohl zumindest eine Erstbegehungsgefahr der Beklagten im Hinblick auf die Ausspielung von Werbung zu den Rubriken Alkohol und Glücksspiel an minderjährige Nutzer bestehen", heißt es in dem Urteil.
Die beklagte Firma hatte dem Urteil zufolge versucht, sich gewissermaßen aus der Verantwortung zu stehlen: Nicht sie verarbeite die Daten, sondern ihr US-Mutterkonzern Snap Inc. Das ließen die Richter nicht durchgehen. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig. Snap ließ eine Presseanfrage unbeantwortet. Laut "Spiegel" möchte das Unternehmen Rechtsmittel einlegen./wdw/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Snap Inc Aktie
Die Snap Inc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 5,33 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Snap Inc Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Heute den Snap-Call mit rund 52 % Gewinn realisiert, Kauf seinerzeit im August. Die Aktien laufen natürlich weiter. 😎
Begründung für den gestrigen Kauf:
Snap könnte an einem Wendepunkt stehen
Jahrelang war mein Problem mit Snap:
Große Nutzerbasis + tolle Marke + junge Zielgruppe – aber schwache Monetarisierung und chronisch enttäuschende Profitabilität.
Jetzt wird es interessanter.
Schon Q1 zeigte eine deutliche Verbesserung: Umsatz +12 %, Adjusted EBITDA 233 Mio. $ statt 108 Mio. $ und FCF 286 Mio. $ statt 114 Mio. $. Q2 beschleunigte das Umsatzwachstum dann auf 19 % und vervielfachte das Adjusted EBITDA gegenüber dem Vorjahr.
Von „ewiger Problemfall“ → zu „profitabler Wachstumsplattform“.
Genau solche Übergänge können erhebliche Neubewertungen auslösen.
Die Monetarisierung wird endlich besser
Der globale ARPU stieg um 13 %. Besonders bemerkenswert: In Nordamerika stieg er um 23 % auf 10,26 $, in Europa sogar um 36 % auf 3,62 $. Das zeigt, dass Snap aus einem Nutzer inzwischen wesentlich mehr Umsatz herausholt.
Bei Snap habe ich letztlich einen Wert gekauft, bei der der Markt weiterhin erhebliche Zweifel hat. Und genau daraus entsteht das Upside, wenn der Markt falsch liegt.
Die nordamerikanischen DAUs gingen gegenüber dem Vorjahr um etwa 7 % auf 92 Mio. zurück. Gerade diese Nutzer sind besonders wertvoll. Das Unternehmen kompensiert das momentan durch eine stark steigende Monetarisierung – daher der +23-%-ARPU in Nordamerika. Das kann funktionieren.
Mittelfristig möchte ich sehen:
- stabile Nutzer + steigender ARPU
- und nicht dauerhaft: sinkende Nutzer × immer höherer ARPU.
Heute hier rein, wie immer: Hälfte Aktien, hälfte Call (Hebel ca. 2,2).