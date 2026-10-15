JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Berichte über die Beteiligung des Uhren- und Schmuckkonzerns am Diamanten-Unternehmen De Beers signalisierten einen strategisch klugen Schachzug, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 188,3EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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