Silber 57 USD – Das Zukunftsmetall ist dennoch knapp! Starke Bewegungen bei First Majestic, Micron, Nvidia, Silver Hammer und Aftermath Silver

Nun ist die technische Korrektur voll im Gange! Nach monatelangem Hin und Her zwischen 55 und 75 USD werden jetzt erst mal die Untergrenzen getestet. Doch die weltweite High-Tech-Industrie greift mit einer nie dagewesenen Dynamik nach den physischen Beständen des Edelmetalls. Vor allem der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) treibt die industrielle Nachfrage in astronomische Höhen. Moderne Rechenzentren der nächsten Generation verschlingen für ihre hochkomplexen Infrastrukturen und Serverarchitekturen gewaltige Mengen des extrem leitfähigen Rohstoffs. Denn in der Welt der Halbleiter und Grafikprozessoren ist das Metall aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften durch absolut nichts zu ersetzen. Gleichzeitig hinkt das globale Minenangebot der rasanten technologischen Entwicklung seit Jahren hinterher und verschärft das strukturelle Defizit massiv.

Diese fundamentale Schere zwischen Angebot und Nachfrage sorgt derzeit für historisch starke Bewegungen auf den internationalen Rohstoff- und Aktienmärkten. Große Technologiekonzerne stehen vor der gewaltigen Herausforderung, ihre strategischen Lieferketten in einem extrem engen Marktumfeld abzusichern. Der Hürdenlauf gleicht aber keiner Einbahnstraße, denn Händler und Spekulanten reiten das Preisband rauf und runter. Analysten erwarten, dass die Jagd nach dem weißen Metall die High-Tech-Branche in den kommenden Jahren noch weitaus intensiver in Atem halten wird. Für Anleger bietet ein solches Szenario große Chancen und auch Risiken. Ein breiter Blick schützt vor Klumpenrisiken.