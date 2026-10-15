Nebenwerte
Silber 57 USD – Das Zukunftsmetall ist dennoch knapp! Starke Bewegungen bei First Majestic, Micron, Nvidia, Silver Hammer und Aftermath Silver
Nun ist die technische Korrektur voll im Gange! Nach monatelangem Hin und Her zwischen 55 und 75 USD werden jetzt erst mal die Untergrenzen getestet. Doch die weltweite High-Tech-Industrie greift mit einer nie dagewesenen Dynamik nach den physischen Beständen des Edelmetalls. Vor allem der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) treibt die industrielle Nachfrage in astronomische Höhen. Moderne Rechenzentren der nächsten Generation verschlingen für ihre hochkomplexen Infrastrukturen und Serverarchitekturen gewaltige Mengen des extrem leitfähigen Rohstoffs. Denn in der Welt der Halbleiter und Grafikprozessoren ist das Metall aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften durch absolut nichts zu ersetzen. Gleichzeitig hinkt das globale Minenangebot der rasanten technologischen Entwicklung seit Jahren hinterher und verschärft das strukturelle Defizit massiv.
Diese fundamentale Schere zwischen Angebot und Nachfrage sorgt derzeit für historisch starke Bewegungen auf den internationalen Rohstoff- und Aktienmärkten. Große Technologiekonzerne stehen vor der gewaltigen Herausforderung, ihre strategischen Lieferketten in einem extrem engen Marktumfeld abzusichern. Der Hürdenlauf gleicht aber keiner Einbahnstraße, denn Händler und Spekulanten reiten das Preisband rauf und runter. Analysten erwarten, dass die Jagd nach dem weißen Metall die High-Tech-Branche in den kommenden Jahren noch weitaus intensiver in Atem halten wird. Für Anleger bietet ein solches Szenario große Chancen und auch Risiken. Ein breiter Blick schützt vor Klumpenrisiken.
Nvidia und Micron Technology – Ohne Silber geht gar nichts
Der Rohstoff-Markt bleibt angespannt! Knappheiten und Marktverzerrungen bei Silber schlagen mittlerweile voll auf die führenden Architekten der weltweiten KI-Infrastruktur durch. Der Halbleitergigant Nvidia (ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422) benötigt für seine hochentwickelten Grafikprozessoren immense Mengen des weißen Metalls in einer hochreinen Form. In den komplexen Leiterbahnen der KI-Chips sorgt das Metall für die maximale elektrische Leitfähigkeit und minimale Signalverzögerung bei extremen Rechenlasten. Da die neuesten Serverarchitekturen für gigantische Rechenzentren unter Volllast hohe Energiemengen verarbeiten, ist das Edelmetall in den Lötverbindungen und Kontakten aufgrund seiner Hitzebeständigkeit unersetzbar. Ein anhaltender physischer Engpass bedroht somit direkt die globalen Lieferketten und die ambitionierten Produktionsziele der neuen KI-Supercomputer. Um die Marktführerschaft nicht zu gefährden, muss der Tech-Konzern seine Beschaffungsstrategien zunehmend direkt auf die primären Rohstoffmärkte ausweiten. Im Zahlenwerk des teuersten HighTech-Werts der NASDAQ ist dies noch nicht zu spüren. Im letzten Quartal erzielte Nvidia einen phänomenalen Umsatzzuwachs von 106 % zum Vorjahr, insgesamt kletterten die Quartalserlöse auf den historischen Rekordwert von 96,2 Mrd. USD. 96 % der Analysten auf der Plattform LSEG halten den Daumen nach oben und sehen noch weitere 44 % Aufwertungspotenzial in den nächsten 12 Monaten.