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    Börse, Baby!

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    Öl ist nicht das Problem: Der nächste Diesel-Schock droht!

    Warum will Trump Diesel aus Russland, obwohl Saudi-Arabien jetzt den Ölhahn aufdreht? Denn mittlerweile fließt aus dem Nahen Osten wieder genauso viel Rohöl, wie vor dem Iran-Krieg.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Öl ist nicht das Problem: Der nächste Diesel-Schock droht!
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Doch wer hofft, dass damit der Preisschock an der Zapfsäule und der Wirtschaft vorbei ist, täuscht sich gewaltig. Selbst ein schlagartiger Frieden im Nahen Osten und der Ukraine würde die Ölpreise nicht so schnell fallen lassen.

    Raffinerien sind beschädigt, Lieferungen knapp und selbst ein Kriegsende könnte kaum schnelle Entlastung bringen. Jetzt bringt Trump wieder Russland ins Spiel. Der Kreml teilte am Donnerstag mit, dass russischer Diesel wieder auf den Weltmärkten erhältlich sei.

    "Der Dieselkraftstoff ist nun auf den Weltmärkten erhältlich und dürfte einen positiven Effekt auf die Stabilisierung der Ölmärkte haben, auch wenn dies nicht ausreichen wird, um sie vollständig zu stabilisieren", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow Reportern in einer täglichen Telefonkonferenz.

    Trump möchte die Dieselpreise in den USA im Vorfeld der US-Zwischenwahlen am 3. November senken. Ob dies aber den gewünschten Erfolg hat, bleibt laut Experten äußert fraglich. 

    Auch der Preis für Rohöl der Referensorte Brent bleibt deutlich über der Marke von 100 US-Dollar. Tatsächlich hat dies dazu geführt, dass der Preis am Donnerstag in den USA pro Gallone auf 6,31 US-Dollar  leicht gefallen ist.

    ABER: Warum könnte die Krise noch Jahre dauern?

    Wir erklären bei Börse, Baby!, was hinter dem Diesel-Schock steckt und welche Folgen auf Verbraucher und Weltwirtschaft zukommen.

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    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

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