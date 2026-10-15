Öl ist nicht das Problem: Der nächste Diesel-Schock droht!

Raffinerien sind beschädigt, Lieferungen knapp und selbst ein Kriegsende könnte kaum schnelle Entlastung bringen. Jetzt bringt Trump wieder Russland ins Spiel. Der Kreml teilte am Donnerstag mit, dass russischer Diesel wieder auf den Weltmärkten erhältlich sei.

Doch wer hofft, dass damit der Preisschock an der Zapfsäule und der Wirtschaft vorbei ist, täuscht sich gewaltig. Selbst ein schlagartiger Frieden im Nahen Osten und der Ukraine würde die Ölpreise nicht so schnell fallen lassen.

"Der Dieselkraftstoff ist nun auf den Weltmärkten erhältlich und dürfte einen positiven Effekt auf die Stabilisierung der Ölmärkte haben, auch wenn dies nicht ausreichen wird, um sie vollständig zu stabilisieren", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow Reportern in einer täglichen Telefonkonferenz.

Trump möchte die Dieselpreise in den USA im Vorfeld der US-Zwischenwahlen am 3. November senken. Ob dies aber den gewünschten Erfolg hat, bleibt laut Experten äußert fraglich.

Auch der Preis für Rohöl der Referensorte Brent bleibt deutlich über der Marke von 100 US-Dollar. Tatsächlich hat dies dazu geführt, dass der Preis am Donnerstag in den USA pro Gallone auf 6,31 US-Dollar leicht gefallen ist.

ABER: Warum könnte die Krise noch Jahre dauern?

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Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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