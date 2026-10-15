UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Er rechne mit einem starken operativen dritten Quartal, das gestützt worden sein dürfte von der fortgesetzten Dynamik bei Verschreibungen für die Onkologie-Produkte Scemblix und Kisqali in den USA, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine gewisse Unsicherheit ergebe sich aus den bereits bekannten Lagerbestandsveränderungen im zweiten Quartal./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 135,1EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 116

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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