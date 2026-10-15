UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Er rechne mit einem starken operativen dritten Quartal, das gestützt worden sein dürfte von der fortgesetzten Dynamik bei Verschreibungen für die Onkologie-Produkte Scemblix und Kisqali in den USA, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine gewisse Unsicherheit ergebe sich aus den bereits bekannten Lagerbestandsveränderungen im zweiten Quartal./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 135,1EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 116
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 116
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte