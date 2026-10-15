Börsen Start Update
Börsenstart USA - 15.10. - US Tech 100 schwach -1,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.761,66 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Nike (B) +4,12 %, Walmart +3,46 %, The Home Depot +3,18 %, Unitedhealth Group +3,05 %, Goldman Sachs Group -2,43 %
Flop-Werte: Caterpillar -5,77 %, NVIDIA -3,97 %, Cisco Systems -3,97 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.459,81 PKT und fällt um -1,68 %.
Top-Werte: Intuit +6,12 %, Autodesk +6,05 %, Copart +4,41 %, Adobe +4,17 %, Workday (A) +4,00 %
Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -11,92 %, Lumentum Holdings -9,99 %, CoreWeave Registered (A) -8,84 %, Rocket Lab Corporation -8,36 %, Seagate Technology Holdings -7,87 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:52) bei 7.676,91 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Campbell Soup +6,33 %, Intuit +6,12 %, Autodesk +6,05 %, General Mills +5,42 %, Brown & Brown +5,37 %
Flop-Werte: Coherent -10,94 %, Lumentum Holdings -9,99 %, Dell Technologies Registered (C) -9,52 %, Hewlett Packard Enterprise -9,38 %, Comfort Systems USA -9,21 %
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