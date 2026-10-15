Nebius Group Registered (A) Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.10.2026

Die Nebius Group Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -11,92 % auf 147,12€. Damit verliert die Aktie -19,91 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,92 % im Minus. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nebius Group Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -7,84 % hinzunehmen.

Auf Wochensicht hat die Nebius Group Registered (A) Aktie damit -26,12 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,35 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +116,16 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -1,68 % im Plus-Minus-Bereich. Nebius Group Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,12 % 1 Monat -14,35 % 3 Monate -7,84 % 1 Jahr +39,79 %

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 15.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,00 Mrd.EUR € wert.

Der Plan vom Scheinchen-Dienstag ist voll aufgegangen. Schlechte US-Inflationsdaten haben die Nasdaq unter Druck gesetzt und die Short-Spekulation ist um 40 Prozent in die Höhe gesprungen. Hält die KI-Panik an?

Die wachsenden Sorgen über die immensen Finanzierungskosten im KI-Sektor haben nun auch die Aktie des niederländischen Neocloud-Pioniers Nebius auf Talfahrt geschickt. Seit Anfang Oktober büßte der NASDAQ-Wert fast ein Drittel seines Kurses ein – allein am Mittwoch krachte das Papier um über 10 % nach unten. Damit stellt sich die fundamentale Frage: Bietet dieser heftige […] The post Nebius-Aktie: Bietet sich hier gerade eine Mega-Chance? first appeared on sharedeals.de.

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 164,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,51 %, über 10 Jahre bei 25,61 %.

Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Nebius Group Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nebius Group Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.