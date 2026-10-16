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    Große Pleitewelle

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    Gartner sieht schwarz! Große Marktbereinigung bei Quanten- und Cloud-Aktien?

    Erst Quantencomputing, jetzt KI-Clouds: Gartner erwartet eine massive Marktbereinigung. Mehr als 80 Prozent der Neoclouds könnten ihre Eigenständigkeit verlieren. Profitieren Microsoft, Amazon und Google?

    Für Sie zusammengefasst
    Große Pleitewelle - Gartner sieht schwarz! Große Marktbereinigung bei Quanten- und Cloud-Aktien?
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Anfang der Woche hat eine düstere Gartner-Prognose die Quantencomputer-Aktien unter Druck gesetzt. Mitte der Woche waren die sogenannten Neocloud-Anbieter an der Reihe. Das Marktforschungsunternehmen warnt vor einer gewaltigen Marktbereinigung in gleich zwei Zukunftsbranchen.

    Während zahlreiche Unternehmen ihre Eigenständigkeit verlieren oder sogar vom Markt verschwinden könnten, dürften einige Technologiegiganten deutlich besser aufgestellt sein.

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    Erst Quantencomputer, jetzt die nächste Warnung!

    Bereits zu Beginn der Woche hatte Gartner prognostiziert, dass bis 2030 mehr als die Hälfte der Quantencomputing-Start-ups scheitern könnte. Dabei wächst der Markt rasant: Für 2026 werden Umsätze von 869,9 Millionen US-Dollar erwartet, 2027 soll die Milliardenmarke fallen.

    Doch die hohen Entwicklungskosten und fehlenden kommerziellen Einnahmen könnten viele Unternehmen überfordern. Die Warnung verstärkte die Nervosität rund um Quanten-Aktien wie IonQ, D-Wave Quantum und Rigetti Computing.

    Mitte der Woche folgte der nächste Paukenschlag: Laut Gartner könnten bis 2030 mehr als 80 Prozent der spezialisierten KI-Cloudanbieter ihren unabhängigen Geschäftsbetrieb einstellen. Dabei geht es nicht ausschließlich um Insolvenzen, sondern auch um Übernahmen und Zusammenschlüsse.

    An der Börse löste die Prognose heftige Verkäufe aus. CoreWeave verlor zeitweise rund 15 Prozent, DigitalOcean 14 Prozent. Auch Nebius, IREN und Applied Digital gerieten deutlich unter Druck.

    Vier Billionen Dollar stehen auf dem Spiel

    Hinter Gartners Warnung steckt eine gigantische Finanzierungslücke. Allein 2026 dürften KI-Unternehmen nahezu eine Billion US-Dollar in Infrastruktur investieren, zwischen 2027 und 2030 weitere sechs Billionen.

    Um diese Ausgaben einschließlich Finanzierungskosten und einer Kapitalrendite von zwölf Prozent zu decken, müssten die Betreiber von KI-Rechenzentren bis 2030 rund 8,5 Billionen US-Dollar erwirtschaften. Gartner erwartet jedoch lediglich 3,6 Billionen US-Dollar an zurechenbaren KI-Umsätzen.

    Die Folge: Bis 2032 könnten Infrastrukturwerte von mehr als vier Billionen US-Dollar einem Abschreibungsrisiko ausgesetzt sein.

    Microsoft, Amazon und Google könnten zu den Gewinnern gehören

    Während kleinere Anbieter um ihre wirtschaftliche Zukunft kämpfen könnten, sieht das Marktforschungsunternehmen die großen Hyperscaler in einer wesentlich besseren Position. Microsoft, Amazon und die Google-Mutter Alphabet verfügen über breit diversifizierte Geschäftsmodelle und enorme Einnahmequellen.

    Microsoft erwirtschaftet Milliarden mit Unternehmenssoftware, Cloudservices und Abonnements. Amazon kann auf sein Handelsgeschäft, Werbung und AWS zurückgreifen. Alphabet verfügt mit der Google-Suche, YouTube und seinem Werbegeschäft über weitere starke Einnahmequellen.

    Diese finanziellen Ressourcen ermöglichen es den Konzernen, hohe Investitionen in KI-Rechenzentren über längere Zeiträume zu tragen, selbst wenn einzelne Projekte zunächst keine ausreichenden Renditen erzielen.

    Spezialisierte Anbieter wie CoreWeave, Nebius oder IREN sind dagegen wesentlich stärker davon abhängig, dass ihre Investitionen in GPU-Rechenleistung schnell genügend Einnahmen erwirtschaften.

    Kommt es zur prognostizierten Konsolidierung, könnten die großen Cloudkonzerne zusätzlich profitieren: etwa durch die Übernahme angeschlagener Wettbewerber, den Zugriff auf bestehende Rechenzentrumskapazitäten oder eine stärkere Marktposition gegenüber verbleibenden Anbietern. Das ist ein mögliches Szenario, keine ausdrückliche Gartner-Prognose.

    Der KI-Boom könnte seine eigenen Verlierer schaffen

    Besonders problematisch ist das Tempo des technologischen Fortschritts. Neue Chipgenerationen könnten bestehende Rechenzentren wirtschaftlich entwerten, bevor die Betreiber ihre ursprünglichen Investitionen wieder hereingeholt haben.

    Gartner erwartet zwar, dass die weltweiten Ausgaben für KI-optimierte Cloudinfrastruktur von 66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 auf 174 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen. Für viele Anbieter dürfte selbst dieses Wachstum jedoch nicht ausreichen.

    Damit zeichnet sich ein bemerkenswertes Szenario ab: Der KI-Markt wächst weiter, während zahlreiche Unternehmen ausgerechnet an den Kosten dieses Booms scheitern könnten. Für Microsoft, Amazon und Google könnte die bevorstehende Marktbereinigung dagegen eine Gelegenheit sein, ihre ohnehin starke Stellung im Cloudgeschäft weiter auszubauen.

    Mein Tipp: Übernahmen nicht ausgeschlossen

    Gartner sieht zwar auf die Quanten- und Neocloud-Aktien schwere Zeiten zukommen, aber das bedeutet ja nicht, dass diese Unternehmen vom Markt verschwinden. Sie könnten zwar in Schieflage geraten, aber das wiederum könnte Gelegenheiten für die Hyperscaler oder Branchenführer bedeuten.

    Aktuell haben die US-Inflationsdaten die KI-Panik an den Märkten verstärkt und schicken die Aktien aus den beiden Branchen den zweiten Tag auf Talfahrt. Wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, dann könnte zum Beispiel IonQ und Nebius gute Einstiegsgelegenheiten bieten. Beide Aktien gehören daher auf die Watchlist. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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