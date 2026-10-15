🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Eiserne Reserve kommt

    501 Aufrufe 501 0 Kommentare 0 Kommentare

    Speicher nur zu 60 Prozent voll: Bund plant nationale Gasreserve

    Nur 60 Prozent Füllstand, Gaspreis fast verdreifacht: Berlin plant eine eiserne Reserve von 24 Terawattstunden für den Notfall. Zahlen sollen Industrie und Haushalte per Umlage. Die Deutsche Bank sieht andere Risiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Eiserne Reserve kommt - Speicher nur zu 60 Prozent voll: Bund plant nationale Gasreserve

    Die Bundesregierung will für den Ernstfall vorsorgen und eine nationale Gasreserve aufbauen. Das geht laut Medienberichten aus einem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) hervor, den Deutsche-Bank-Ökonom Eric Heymann unter die Lupe genommen hat. Die zusätzlichen Mengen dürfen nur in einer offiziell ausgerufenen Notfallstufe angezapft werden, etwa bei Sabotage oder seltenen Großstörungen.

    Geplant sind zunächst 24 Terawattstunden, rund ein Zehntel der deutschen Speicherkapazität. Damit ließe sich ein kompletter Ausfall norwegischer Pipelinelieferungen über 20 Tage überbrücken oder ein 40-tägiger Stillstand der deutschen LNG-Terminals.

    Alternativ könnten Haushalte und Gewerbe bei einem totalen Importausfall in einem sehr kalten Winter zehn Tage lang versorgt werden. Über den Einsatz entscheidet die Bundesnetzagentur, danach muss die Reserve wieder aufgefüllt werden.

    Bezahlt wird über eine neue Umlage. Der Bund rechnet mit jährlichen Kosten von 247 bis 308 Millionen Euro. Rund 60 Prozent trägt die Industrie, etwa 40 Prozent entfallen auf Haushalte und Gewerbe. Ein typischer Haushalt zahlt knapp 4 bis gut 7 Euro im Jahr. 

    Der Vorstoß fällt in eine Phase schwacher Füllstände. Mitte Oktober sind die deutschen Speicher erst zu 60 Prozent voll, vor einem Jahr waren es 76 Prozent. Das Ministerium wies den Staatskonzern SEFE deshalb Ende September an, bis Mitte Dezember zusätzlich 9 TWh einzulagern.

    Spürbar schneller geht es seitdem nicht: Binnen 30 Tagen legten die Füllstände um gut vier Prozentpunkte zu. Zugleich kletterte der europäische Großhandelspreis auf rund 86 Euro je Megawattstunde, Ende Februar waren es noch 30 Euro. Treiber ist vor allem die Eskalation im Nahen Osten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,43$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Eiserne Reserve kommt Speicher nur zu 60 Prozent voll: Bund plant nationale Gasreserve Nur 60 Prozent Füllstand, Gaspreis fast verdreifacht: Berlin plant eine eiserne Reserve von 24 Terawattstunden für den Notfall. Zahlen sollen Industrie und Haushalte per Umlage. Die Deutsche Bank sieht andere Risiken.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     