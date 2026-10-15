Speicher nur zu 60 Prozent voll: Bund plant nationale Gasreserve

Geplant sind zunächst 24 Terawattstunden, rund ein Zehntel der deutschen Speicherkapazität. Damit ließe sich ein kompletter Ausfall norwegischer Pipelinelieferungen über 20 Tage überbrücken oder ein 40-tägiger Stillstand der deutschen LNG-Terminals.

Die Bundesregierung will für den Ernstfall vorsorgen und eine nationale Gasreserve aufbauen. Das geht laut Medienberichten aus einem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) hervor, den Deutsche-Bank-Ökonom Eric Heymann unter die Lupe genommen hat. Die zusätzlichen Mengen dürfen nur in einer offiziell ausgerufenen Notfallstufe angezapft werden, etwa bei Sabotage oder seltenen Großstörungen.

Alternativ könnten Haushalte und Gewerbe bei einem totalen Importausfall in einem sehr kalten Winter zehn Tage lang versorgt werden. Über den Einsatz entscheidet die Bundesnetzagentur, danach muss die Reserve wieder aufgefüllt werden.

Bezahlt wird über eine neue Umlage. Der Bund rechnet mit jährlichen Kosten von 247 bis 308 Millionen Euro. Rund 60 Prozent trägt die Industrie, etwa 40 Prozent entfallen auf Haushalte und Gewerbe. Ein typischer Haushalt zahlt knapp 4 bis gut 7 Euro im Jahr.

Der Vorstoß fällt in eine Phase schwacher Füllstände. Mitte Oktober sind die deutschen Speicher erst zu 60 Prozent voll, vor einem Jahr waren es 76 Prozent. Das Ministerium wies den Staatskonzern SEFE deshalb Ende September an, bis Mitte Dezember zusätzlich 9 TWh einzulagern.

Spürbar schneller geht es seitdem nicht: Binnen 30 Tagen legten die Füllstände um gut vier Prozentpunkte zu. Zugleich kletterte der europäische Großhandelspreis auf rund 86 Euro je Megawattstunde, Ende Februar waren es noch 30 Euro. Treiber ist vor allem die Eskalation im Nahen Osten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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