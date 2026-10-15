Lufthansa plant Milliarden-Coup: Dieser Deal könnte alles verändern!

Erst am Mittwoch hatte die Regierung in Lissabon das Lufthansa-Angebot über bis zu 1,2 Milliarden Euro für maximal 49,9 Prozent an TAP ausgewählt. Zunächst sollen 44,9 Prozent erworben werden, weitere fünf Prozent sind für die Mitarbeiter vorgesehen. Sollten diese ihre Kaufoption nicht nutzen, könnte Lufthansa auch diesen Anteil übernehmen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr bezeichnete TAP als seltene Gelegenheit zur Konsolidierung des europäischen Luftverkehrs. Insbesondere das Streckennetz und die geografische Lage machten die Airline zu einer attraktiven Ergänzung.

Die Lufthansa steht vor einem der bedeutendsten Übernahmedeals ihrer jüngeren Geschichte. Nachdem sich der deutsche Luftfahrtkonzern im Bieterwettstreit um die portugiesische Fluggesellschaft TAP gegen Air France-KLM durchgesetzt hat, laufen bereits Gespräche über eine vollständige Übernahme. Für die verbleibenden 50,1 Prozent bietet Lufthansa nach Angaben der portugiesischen Regierung 1,351 Milliarden Euro. Das berichtet Reuters am Donnerstag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Portugal könnte zum Lufthansa-Großaktionär werden

Besonders interessant ist die geplante Finanzierung des zweiten Übernahmeschritts. Statt den vollständigen Kaufpreis zu begleichen, bietet Lufthansa der portugiesischen Regierung 863 Millionen Euro sowie eine Beteiligung von fünf Prozent am erweiterten Lufthansa-Konzern. Der Aktienanteil wird mit 488 Millionen Euro bewertet. Damit könnte der portugiesische Staat zum zweitgrößten Aktionär der Lufthansa Group aufsteigen. Die vollständige Übernahme könnte bis Mitte 2028 erfolgen.

Allerdings ist die Einigung noch nicht in trockenen Tüchern. Finanzvorstand Till Streichert betonte, dass es sich um einen unverbindlichen Vorschlag handele, über den weiter verhandelt werde. Außerdem benötigt die portugiesische Minderheitsregierung erneut die Unterstützung der Opposition. Sowohl die Sozialisten als auch die Partei Chega zeigten sich zurückhaltend.

Bis zu 450 Millionen Euro Synergien jährlich

Für Lufthansa geht es bei TAP vor allem um den Zugang zu einem lukrativen Markt. Die portugiesische Fluggesellschaft verfügt über ein starkes Streckennetz nach Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Zusammen könnten Lufthansa und TAP zwischen Europa und Lateinamerika einen Marktanteil von rund 20 Prozent erreichen. Zugleich rechnet der Konzern mit Synergieeffekten von bis zu 450 Millionen Euro jährlich. Sie sollen bereits im ersten vollständigen Jahr nach dem Einstieg realisierbar sein. Doch der Wachstumskurs hat seinen Preis. Die Transaktion bewertet TAP einschließlich Schulden mit rund 4,5 Milliarden Euro. Das entspricht nach Berechnungen von Reuters Breakingviews etwa dem 6,7-Fachen des EBITDA und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,2. Hinzu kommen operative Risiken. TAP verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoverlust von 99,2 Millionen Euro, vor allem wegen gestiegener Treibstoffkosten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 7,138EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!