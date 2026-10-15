Almaty ist Gastgeber der Generalversammlung des Welttennisverbandes und gestaltet damit die Zukunft des globalen Tennis.

ALMATY, Kasachstan, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Kasachstan ist stolz darauf, die jährliche Generalversammlung des Welttennisverbandes vom 10. bis 13. Oktober in Almaty ausgerichtet zu haben. Die Veranstaltung, die zum ersten Mal in Zentralasien stattfand, brachte Führungskräfte und Vertreter nationaler Verbände, internationaler und kontinentaler Tennisorganisationen, Branchenexperten und Partner zusammen.

Die Sitzungen des Vorstands von World Tennis fanden am 10. und 11. Oktober statt. Mehr als 262 Delegierte aus 137 Ländern nahmen vom 11. bis 13. Oktober an Podiumsdiskussionen und Abstimmungen teil.

Die Zeremonie begann mit einer Ansprache des Präsidenten von Kasachstan, Kassym-Jomart Tokajew, an die Teilnehmer der Generalversammlung. Die Ansprache des Präsidenten hielt der Bürgermeister von Almaty, Darkhan Satybaldy, der auch die Versammlung offiziell eröffnete.

Der Präsident des Welttennisverbands, David Haggerty, wurde mit dem kasachischen Dostyk-Orden zweiter Klasse ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde von Kasachstans Minister für Tourismus und Sport, Yerbol Myrzabossynov, im Namen des Präsidenten der Republik Kasachstan überreicht, in Anerkennung von Haggertys langjährigem Beitrag zur Entwicklung des Tennissports und zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit durch den Sport.

Die Ausrichtung der Versammlung in Almaty spiegelt das große Vertrauen der internationalen Tennisgemeinschaft in Kasachstan und das wachsende Ansehen des kasachischen Tennisverbands unter der Leitung von Bulat Utemuratov, Vizepräsident von World Tennis, wider.

Für Almaty bot das Forum die Gelegenheit, Vertretern aus 137 Ländern die Sportinfrastruktur und die Tennistradition der Stadt zu präsentieren. Die Versammlung fördert den Austausch von Fachwissen, den direkten Dialog zwischen den Verbandsführern und die Entwicklung neuer internationaler Partnerschaften.

Während der Generalversammlung überreichte der Präsident des Welttennisverbandes, David Haggerty, dem Präsidenten des kasachischen Tennisverbandes, Bulat Utemuratov, den Preis für Verdienste um den Tennissport. Mit dem Preis werden herausragende, langjährige Beiträge zur Entwicklung und Förderung des Tennissports auf internationaler Ebene gewürdigt. Diese Auszeichnung würdigt Bulat Utemuratovs langjährige Arbeit bei der Entwicklung des Tennissports in Kasachstan, dem Aufbau einer modernen Sportinfrastruktur, der Förderung junger Talente und der Stärkung der Position des Landes in der globalen Tennisgemeinschaft.

Diese Auszeichnung erfolgte zeitgleich mit der Anerkennung des kasachischen Trainerausbildungssystems auf Goldniveau – eine herausragende Würdigung der Trainerausbildungsprogramme des Landes.

Höhepunkt des Programms war die Generalversammlung des Welttennisverbandes am 13. Oktober.

Die Generalversammlung ist ein wichtiges Forum für die Diskussion über die Entwicklung des Tennissports weltweit. Die Teilnehmer erörterten Möglichkeiten, den Tennissport zugänglicher zu machen, den Nachwuchstennis zu fördern, die Sportinfrastruktur zu verbessern, Trainer und Offizielle auszubilden und internationale Wettkämpfe zu organisieren.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Unterstützung nationaler Verbände und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit gelegt. Die Delegierten überprüften die Fortschritte, erörterten strategische Initiativen und legten Prioritäten fest, die die Entwicklung des Tennissports in verschiedenen Ländern und Regionen leiten werden.

„Die Ausrichtung dieser wichtigen Versammlung zeigt die entscheidende Rolle, die Kasachstan im globalen Tennis spielt, und ist ein Beweis für die harte Arbeit aller Mitarbeiter des kasachischen Tennisverbands. Es war mir eine Freude, meine Kollegen aus dem Repräsentantenhaus zu empfangen und an den Themen zu arbeiten, die die Zukunft des Tennissports weltweit prägen werden", sagte Bulat Utemuratov, Präsident des kasachischen Tennisverbands und Vizepräsident des Internationalen Tennisverbands.

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