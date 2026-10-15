Diese hier noch unbekannte ETF-Strategie gewinnt, wenn alles andere fällt

Wenn die Inflation steigt und die Notenbanken mit höheren Zinsen reagieren, können beide Anlageklassen gleichzeitig unter Druck geraten. Anfang Oktober kletterte die Rendite zehnjähriger wie auch 30-jähriger US-Staatsanleihen zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als 24 Jahren. Für Käufer neuer Anleihen sind diese Zinsen attraktiv. Besitzer älterer Papiere müssen dagegen teilweise erhebliche Kursverluste hinnehmen, da Investoren das Interesse daran verlieren, sobald neuere, höher verzinste auf den Markt kommen. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die vor einem Crash auch am Aktienmarkt warnen. Zuletzt ist es Chipaktien immer wieder zu kurzfristigen Ausverkäufen gekommen.

Anleihen, die seit Jahrzehnten als Sicherheitsanker im Depot galten, versagen zunehmend als Schutz vor fallenden Aktienkursen. Das klassische Anlageportfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen kann nicht mehr als Absicherung funktionieren, wenn beide Anlageklassen gleichzeitig unter Druck geraten. Eine bislang vor allem bei Hedgefonds verbreitete Anlagestrategie könnte diese Schutzfunktion übernehmen. Und erstmals können auch deutsche Privatanleger mit darauf setzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier kommen sogenannte Managed Futures ins Spiel. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Anlagestrategie, die bislang vor allem institutionelle Investoren und spezialisierte Hedgefonds nutzen. Anders als klassische Aktien- oder Anleihefonds setzen Managed-Futures-Strategien nicht ausschließlich auf steigende Kurse. Sie können mit Terminkontrakten auf steigende und fallende Preise spekulieren und zwar gleichzeitig in mehreren Anlageklassen. Dazu gehören Aktienindizes, Staatsanleihen, Rohstoffe und Währungen.

Das Prinzip ist vergleichsweise einfach: Computerbasierte Modelle erkennen länger anhaltende Markttrends und passen die Positionen entsprechend an. Steigt der Ölpreis, kann der Fonds auf weitere Kursgewinne setzen. Fallen Anleihekurse, geht er entsprechende Verkaufspositionen ein. Gewinnt der US-Dollar an Wert, kann er auch von dieser Entwicklung profitieren. Gerade steigende Zinsen eröffnen damit Chancen. Während gewöhnliche Anleihefonds unter fallenden Bondkursen leiden, können Managed Futures mit Short-Positionen auf Anleihe-Futures Gewinne erzielen.

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Dass diese Strategie funktionieren kann, zeigt die aktuelle Entwicklung in den USA. Der KraneShares Mount Lucas Managed Futures ETF erzielte bis Ende September 2026 einen Wertzuwachs von 19,23 Prozent. Dabei investiert der Fonds über Terminkontrakte in Währungen, Zinsen und Rohstoffe, nicht jedoch in Aktienindizes.

Noch bemerkenswerter ist der langfristige Vergleich: Während klassische Mischportfolios 2022 unter gleichzeitig fallenden Aktien- und Anleihekursen litten, konnten zahlreiche Trendfolgestrategien von den kräftigen Bewegungen an den Rohstoff-, Währungs- und Zinsmärkten profitieren. Lange waren entsprechende Produkte für deutsche Privatanleger kaum erreichbar. Die meisten bekannten Managed-Futures-ETFs sind in den USA aufgelegt und erfüllen nicht die europäischen Vertriebsvorschriften für Privatanleger. Das hat sich 2026 geändert. Seit Februar ist der iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF über die Deutsche Börse auf Xetra handelbar. Im Jahresverlauf folgten unter anderem eine gegen Wechselkursschwankungen zum Euro abgesicherte Variante und der BNP Paribas Easy Managed Futures ETF.

Die Fonds versuchen mithilfe quantitativer Modelle, die Renditetreiber großer Managed-Futures-Hedgefonds nachzubilden. Sie investieren über Derivate in unterschiedliche Märkte und können sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen. Die laufenden Kosten liegen zwischen 0,60 und 0,75 Prozent jährlich. Das ist deutlich mehr als bei gewöhnlichen Aktienindex-ETFs, aber weniger als bei vielen traditionellen Hedgefonds.

Für Anleger in Deutschland ist besonders die Euro-Variante interessant, weil sie das zusätzliche Wechselkursrisiko begrenzen soll. Allerdings ist diese Anteilsklasse noch jung und verfügt entsprechend über keine aussagekräftige langfristige eigene Börsenhistorie.

Entscheidend ist die richtige Erwartungshaltung. Managed Futures sind keine sicheren Häfen wie Tagesgeld oder kurz laufende Staatsanleihen. Sie können erhebliche Verluste verursachen, etwa wenn sich Trends abrupt umkehren. Auch während eines plötzlichen Börsencrashs müssen sie nicht zwangsläufig steigen. Ihre Stärke entfalten Trendfolger eher dann, wenn sich große Marktbewegungen über Wochen oder Monate fortsetzen.

Hinzu kommen höhere Gebühren, komplexe Derivatestrategien und teils erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Als vollständiger Ersatz für Anleihen eignen sie sich deshalb nicht unbedingt. Als Ergänzung können sie dagegen interessant sein, weil sie über alle Anlageklassen hinweg sehr viel Flexibilität bieten und sowohl auf fallende wie auch auf steigende Kurse setzen können. Was sie auf jeden Fall bieten ist eine zusätzliche Möglichkeit zur Risikostreuung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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