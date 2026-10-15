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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen aktuell Einstiegskurse, andere fanden die Aktie erst um 30 Euro interessant. Eine Erholung wird erwartet, aber als unsicher eingeschätzt und teils an die Entwicklung von KI-Aktien geknüpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Scout24
    Tagesperformance: +5,66 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,52 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,66 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -5,34 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,41 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,34 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rücksetzer der Siemens-Energy-Aktie unter 126 Euro nach jüngsten Kursgewinnen und um die Frage, ob sie sich stabilisiert oder weiter fällt. Einige Anleger halten die Schwankung für aushaltbar und sehen fundamental wegen der Stromnachfrage weiteres Potenzial; andere sichern Gewinne. Im Fokus stehen zudem die anstehenden Zahlen und der Ausblick. Genannt werden Käufe bei Rücksetzern sowie ein langfristig optimistisches Kursziel von 200 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Hochtief
    Tagesperformance: -5,10 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,17 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,10 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,54 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Stabilisierung der Aktie um 920 Euro und darum, dass frühere deutlich bearishere Kursziele an Glaubwürdigkeit verlieren. Fundamental wird diskutiert, ob Drohnensysteme ein Wachstumstreiber werden und wie Rheinmetall Panzer- und Drohnenangebote ausbalanciert. Der schwache Rüstungsaktienmarkt, der gescheiterte KNDS-Börsenplan und mögliche Folgen für Rheinmetall bleiben ebenfalls Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,98 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 7
    Performance 1M: +12,76 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,61 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weiterhin ambivalente Lage der Münchener Rück: Prämiendruck und eine Normalisierung der Schadenquote belasten die Perspektive. Zugleich habe sich die Lücke zwischen Ertragskraft und Aktienkurs etwas verringert, sei aber nicht geschlossen. Hannover Rück läuft zuletzt besser; Münchener Rück hält sich im aktuellen Umfeld dennoch ordentlich. Rückversicherer und sichere Dividendenwerte stehen offenbar im Anlegerfokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,15 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,03 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss von T-Mobile US und der Konkurrenz durch SpaceX/Starlink auf die Telekom-Aktie. Einige erwarten weitere Rückgänge bis unter 20 Euro, andere betonen Ertragsstärke und Kaufchancen. Im Fokus stehen die Q3-Zahlen, Aktienrückkäufe, deren Wirkung auf den Gewinn je Aktie und eine mögliche Dividende über dem genannten Konsens von 1,12 Euro. Diskutiert wird zudem, ob ein Gemeinschaftsunternehmen und das 600-MHz-Band die Starlink-Abhängigkeit senken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 11
    Performance 1M: +5,57 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kurserholung und einen möglichen Ausbruch über 200 Euro. Charttechnisch werden eine überkaufte Lage und Ziele bei 215 sowie 245 Euro diskutiert. Cloud-Wachstum, S/4HANA-Migrationen und KI-Investitionen stützen die Erwartungen. Umstritten bleiben die KI-Monetarisierung und höhere Bewertungen: Einige erwarten 260–280 Euro, andere vermissen belastbare Ergebnisprognosen. Im Fokus stehen die Quartalszahlen am 21. Oktober.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 12
    Performance 1M: -0,42 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 13
    Performance 1M: +8,44 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 14
    Performance 1M: +9,02 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 15
    Performance 1M: -0,18 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    RWE
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,26 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 36,26% PUT: 63,74%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -27,47 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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