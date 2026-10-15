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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,59 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang von Techwerten und mögliche Folgen einer KI-Korrektur für Aixtron: Befürchtet werden sinkende Bewertungsmultiplikatoren, Margen und Wachstumsraten sowie verschobene oder ausbleibende Aufträge. Andere halten fallende Aktienkurse nicht für einen unmittelbaren Beleg für Auftragsverluste und verweisen auf Aixtrons starke Jahresperformance sowie die langfristige Bedeutung der Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -10,27 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,36 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,27 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -9,02 %
    Platz 3
    Performance 1M: -14,04 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,02 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -8,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,44 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,12 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -7,08 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,39 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,08 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um enttäuschende Q3-Zahlen: Das EBIT sank ohne Zolleffekt deutlich, vor allem wegen unerwartet hoher Funktionskosten und schwacher Medical-Umsätze. Positiv bewertet werden die robuste Bruttomarge und stark steigende Sicherheitsaufträge; die Prognose bleibt bestätigt. Diskutiert werden Vertrauensverlust und mögliche Kursschwankungen sowie die Bewertung mit Blick auf 9–10 % EBIT-Marge bis 2030.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -6,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,87 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,36 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -6,25 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen aktuell Einstiegskurse, andere fanden die Aktie erst um 30 Euro interessant. Eine Erholung wird erwartet, aber als unsicher eingeschätzt und teils an die Entwicklung von KI-Aktien geknüpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -6,05 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,35 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,05 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -5,80 %
    Platz 9
    Performance 1M: -2,53 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,80 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 10
    Performance 1M: -17,23 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Abwärtstrend und die zuletzt überproportionale Kursschwäche. Hohe Ölpreise könnten dem Unternehmen nutzen, während Anleger auf belegbare Ergebnisbeiträge warten. Positiv bewertet werden der Capital Markets Day und die US-Aktivitäten; diskutiert werden zudem mögliche 45Q-/45Z-Steuergutschriften sowie Chancen und Unsicherheiten durch eine künftige Grüngasquote.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 11
    Performance 1M: -11,22 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck und das Dekadentief der Evotec-Aktie. Der Verkauf von Mubadalas 6,45-Prozent-Paket zu 2,51 Euro wird als möglicher Belastungsfaktor diskutiert; Käufer und mögliche Übernahmeabsichten sind unbekannt. Einige sehen nachlassenden Leerverkaufsdruck. Die Ernennung einer neuen CSO wird positiv bewertet, ihre Wirkung auf den Kurs aber eher mittel- bis langfristig erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 12
    Performance 1M: -1,35 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 13
    Performance 1M: -9,03 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss von T-Mobile US und der Konkurrenz durch SpaceX/Starlink auf die Telekom-Aktie. Einige erwarten weitere Rückgänge bis unter 20 Euro, andere betonen Ertragsstärke und Kaufchancen. Im Fokus stehen die Q3-Zahlen, Aktienrückkäufe, deren Wirkung auf den Gewinn je Aktie und eine mögliche Dividende über dem genannten Konsens von 1,12 Euro. Diskutiert wird zudem, ob ein Gemeinschaftsunternehmen und das 600-MHz-Band die Starlink-Abhängigkeit senken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 14
    Performance 1M: -4,44 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang bis unter 160 Euro nach der Kapitalerhöhung zu 300 Euro und einen jüngsten Anstieg, der mit Europas Bedarf an eigenen Satellitennetzen begründet wird. Charttechnisch werden 98–100 Euro als mögliche Unterstützung diskutiert. Fundamental stehen schwächere Halbjahreszahlen und hoher negativer Cashflow im Fokus. Die Neunmonatszahlen sollen klären, ob erwartete Zahlungseingänge und Satellitenfortschritte eintreten oder weitere Kursverluste drohen.

    SAP
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,57 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kurserholung und einen möglichen Ausbruch über 200 Euro. Charttechnisch werden eine überkaufte Lage und Ziele bei 215 sowie 245 Euro diskutiert. Cloud-Wachstum, S/4HANA-Migrationen und KI-Investitionen stützen die Erwartungen. Umstritten bleiben die KI-Monetarisierung und höhere Bewertungen: Einige erwarten 260–280 Euro, andere vermissen belastbare Ergebnisprognosen. Im Fokus stehen die Quartalszahlen am 21. Oktober.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 16
    Performance 1M: +17,51 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Nemetschek-Aktie und einen noch ausstehenden charttechnischen Ausbruch. Kurse unter 60 Euro werden rückblickend als Nachkaufgelegenheit gesehen. Diskutiert wird zudem, ob Nemetschek von KI profitiert: KI könnte Arbeitsschritte automatisieren und die Software leichter bedienbar machen, ohne sie zu ersetzen. Fachliches Engineering und Plausibilitätsprüfungen bleiben nach Ansicht der Teilnehmer nötig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 17
    Performance 1M: -9,79 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Nordex-Aktie trotz gemeldeter Umsatz- und Margenzuwächse. Teilnehmer vermuten Shortseller und algorithmischen Verkaufsdruck und sehen darin eine Kaufchance. Charttechnisch gilt die Marke von 37 Euro als Hürde; einige erwarten vor den nächsten Zahlen eine Erholung. Als fundamentale Stützen werden der Auftragsbestand und positive Analystenprognosen genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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