Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang von Techwerten und mögliche Folgen einer KI-Korrektur für Aixtron: Befürchtet werden sinkende Bewertungsmultiplikatoren, Margen und Wachstumsraten sowie verschobene oder ausbleibende Aufträge. Andere halten fallende Aktienkurse nicht für einen unmittelbaren Beleg für Auftragsverluste und verweisen auf Aixtrons starke Jahresperformance sowie die langfristige Bedeutung der Fundamentaldaten.