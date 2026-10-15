Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -10,27 %
Performance 1M: -4,36 %
Tagesperformance: -9,02 %
Performance 1M: -14,04 %
Tagesperformance: -8,12 %
Performance 1M: +2,44 %
Tagesperformance: -7,08 %
Performance 1M: -12,39 %
? wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,36 %
Performance 1M: -4,87 %
Tagesperformance: -6,25 %
Performance 1M: -5,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,05 %
Performance 1M: -1,35 %
Tagesperformance: -5,80 %
Performance 1M: -2,53 %
Tagesperformance: -4,26 %
Performance 1M: -17,23 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -11,22 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,03 %
Performance 1M: -1,35 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -9,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: -4,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,42 %
Performance 1M: +5,57 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: +17,51 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -9,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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