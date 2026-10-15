Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,84 %
Performance 1M: -5,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,55 %
Performance 1M: -3,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,44 %
Performance 1M: +2,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: +5,18 %
Tagesperformance: +3,10 %
Performance 1M: -5,83 %
Tagesperformance: +3,10 %
Performance 1M: -11,19 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: -1,46 %
Tagesperformance: -2,85 %
Performance 1M: +5,92 %
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,80 %
Performance 1M: +7,61 %
? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -5,26 %
? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: -9,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,59 %
Performance 1M: +5,35 %
Tagesperformance: +2,45 %
Performance 1M: -0,18 %
Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: +2,15 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: +5,57 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -5,99 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: +9,02 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: +3,73 %