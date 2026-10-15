Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen aktuell Einstiegskurse, andere fanden die Aktie erst um 30 Euro interessant. Eine Erholung wird erwartet, aber als unsicher eingeschätzt und teils an die Entwicklung von KI-Aktien geknüpft.