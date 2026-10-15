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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,73 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,84 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,84 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen aktuell Einstiegskurse, andere fanden die Aktie erst um 30 Euro interessant. Eine Erholung wird erwartet, aber als unsicher eingeschätzt und teils an die Entwicklung von KI-Aktien geknüpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -4,55 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,41 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,55 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rücksetzer der Siemens-Energy-Aktie unter 126 Euro nach jüngsten Kursgewinnen und um die Frage, ob sie sich stabilisiert oder weiter fällt. Einige Anleger halten die Schwankung für aushaltbar und sehen fundamental wegen der Stromnachfrage weiteres Potenzial; andere sichern Gewinne. Im Fokus stehen zudem die anstehenden Zahlen und der Ausblick. Genannt werden Käufe bei Rücksetzern sowie ein langfristig optimistisches Kursziel von 200 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,54 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Stabilisierung der Aktie um 920 Euro und darum, dass frühere deutlich bearishere Kursziele an Glaubwürdigkeit verlieren. Fundamental wird diskutiert, ob Drohnensysteme ein Wachstumstreiber werden und wie Rheinmetall Panzer- und Drohnenangebote ausbalanciert. Der schwache Rüstungsaktienmarkt, der gescheiterte KNDS-Börsenplan und mögliche Folgen für Rheinmetall bleiben ebenfalls Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    L'Oreal
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,18 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: -5,83 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    argenx
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 7
    Performance 1M: -11,19 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    Nokia
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,46 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,92 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gewinnmitnahmen und die jüngste Kursentwicklung trotz übertroffener Gewinnerwartungen. ASML hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an; zugleich stützen erwartete KI-Nachfrage und mögliche Kapazitätsausweitungen die langfristigen Aussichten. Diskutiert werden zudem hohe Analystenkursziele und ob das RBC-Ziel von 1.200 US-Dollar ein Tippfehler für 2.100 Dollar ist. Anleger fragen nach möglichen Einstiegskursen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ASML Holding eingestellt.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,61 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weiterhin ambivalente Lage der Münchener Rück: Prämiendruck und eine Normalisierung der Schadenquote belasten die Perspektive. Zugleich habe sich die Lücke zwischen Ertragskraft und Aktienkurs etwas verringert, sei aber nicht geschlossen. Hannover Rück läuft zuletzt besser; Münchener Rück hält sich im aktuellen Umfeld dennoch ordentlich. Rückversicherer und sichere Dividendenwerte stehen offenbar im Anlegerfokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,26 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und schwaches kurzfristiges Momentum, vor allem wegen schwacher Luxusnachfrage und rückläufiger Umsätze in Asien/China. Uneinigkeit besteht über die Bewertung: Einige sehen angesichts starker Marken, hoher Ertragskraft und gesunkener Verschuldung Kaufchancen um 376–390 Euro; andere halten die Aktie weiter für teuer und würden erst bei etwa 300 Euro einsteigen. Auch mögliche Chartunterstützungen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 12
    Performance 1M: -9,03 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss von T-Mobile US und der Konkurrenz durch SpaceX/Starlink auf die Telekom-Aktie. Einige erwarten weitere Rückgänge bis unter 20 Euro, andere betonen Ertragsstärke und Kaufchancen. Im Fokus stehen die Q3-Zahlen, Aktienrückkäufe, deren Wirkung auf den Gewinn je Aktie und eine mögliche Dividende über dem genannten Konsens von 1,12 Euro. Diskutiert wird zudem, ob ein Gemeinschaftsunternehmen und das 600-MHz-Band die Starlink-Abhängigkeit senken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,35 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 14
    Performance 1M: -0,18 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 15
    Performance 1M: +2,15 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,57 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kurserholung und einen möglichen Ausbruch über 200 Euro. Charttechnisch werden eine überkaufte Lage und Ziele bei 215 sowie 245 Euro diskutiert. Cloud-Wachstum, S/4HANA-Migrationen und KI-Investitionen stützen die Erwartungen. Umstritten bleiben die KI-Monetarisierung und höhere Bewertungen: Einige erwarten 260–280 Euro, andere vermissen belastbare Ergebnisprognosen. Im Fokus stehen die Quartalszahlen am 21. Oktober.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 17
    Performance 1M: -5,99 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 18
    Performance 1M: +9,02 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    Inditex
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 19
    Performance 1M: +3,73 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

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