Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 15.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -11,54 %
Tagesperformance: -11,54 %
Platz 1
Performance 1M: +14,08 %
Performance 1M: +14,08 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +6,91 %
Tagesperformance: +6,91 %
Platz 2
Performance 1M: -0,42 %
Performance 1M: -0,42 %
Wienerberger
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 3
Performance 1M: -10,10 %
Performance 1M: -10,10 %
Andritz
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 4
Performance 1M: -4,03 %
Performance 1M: -4,03 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 5
Performance 1M: -5,68 %
Performance 1M: -5,68 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte