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    Devisen

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    Eurokurs steigt über 1,12 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt auf 1,1220 Dollar macht Verluste wett
    • US-Inflation stärkt kurzzeitig Zinserwartungen
    • Euro hält Gewinne trotz starker US-Erzeugerpreise
    Devisen - Eurokurs steigt über 1,12 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat die Kursverluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1220 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen noch deutlich unter 1,12 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1208 (Mittwoch: 1,1195) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8922 (0,8932) Euro.

    Am Devisenmarkt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem der Euro am Vortag nach einem überraschend starken Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten war. Dies hatte die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed zeitweise deutlich verstärkt, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Der Euro war im Gegenzug auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 bei 1,1113 Dollar gefallen.

    "Die unerwartet hohe US-Inflation hat die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank in den kommenden Quartalen nur temporär angeheizt", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Am Nachmittag verlieh auch ein unerwartet starker Anstieg der US-Erzeugerpreise im September dem Dollar keinen neuen Aufrieb und der Euro konnte seine Kursgewinne halten.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84610 (0,84385) britische Pfund, 177,06 (177,39) japanische Yen und 0,9305 (0,9330) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.159 Dollar. Das waren rund 53 Dollar mehr als am Vortag./jkr/he





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