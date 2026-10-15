Tesla schiebt Werksausbau in Grünheide an - Eine Million Autos als Ziel
- Tesla plant neue Produktionshalle im Werk Grünheide
- Tesla will jährlich eine Million Autos produzieren
- Tesla plant rund 3.500 zusätzliche Beschäftigte
GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will mit den Ausbauplänen in seinem deutschen Werk in Grünheide Tempo machen. Geplant ist eine neue Produktionshalle. Für Ende des Jahres sei angestrebt, dass die zweite Teilgenehmigung zum Ausbau eingereicht werde, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen sei in internen Vorbereitungen dafür. Wie groß die Halle werden soll, ist bisher unklar. Zunächst hatten der RBB und die "Märkische Oderzeitung" berichtet.
Auf dem Gelände der einzigen E-Auto-Fabrik von Elon Musk in Europa will Tesla die Produktion nach den bisherigen Plänen von geplanten 500.000 Autos im Jahr - die noch nicht erreicht sind - auf eine Million im Jahr verdoppeln. Die Speicherkapazität der Herstellung von Batteriezellen soll ebenfalls deutlich steigen: nach den früheren Plänen auf künftig 100 Gigawattstunden pro Jahr. Weiterer Wald muss dafür nicht gerodet werden.
Rund 3.500 Beschäftigte zusätzlich
Tesla hatte die Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Inzwischen zieht die Nachfrage wieder an, und Tesla stellt gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 öffnete, hat nach Angaben von Tesla derzeit 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 Mitarbeiter gesunken.
Das Unternehmen will die Produktion in zwei Schritten auf dann 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigern. Das entspricht rund 375.000 Fahrzeugen im Jahr. Dafür sollen 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt werden. Außerdem sind mehr als 1.500 neue Beschäftigte für den Ausbau der Batteriezellfertigung in Grünheide vorgesehen. In den vergangenen Monaten seien bereits 2.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, sagte eine Sprecherin.
Erste Genehmigung für Ausbau vor zwei Jahren
Bereits vor zwei Jahren hatte Tesla vom Land Brandenburg grünes Licht für einen ersten Schritt zum Ausbau des Werkes erhalten. Das Landesumweltamt erteilte damals eine erste umweltrechtliche Genehmigung für Änderungen und die Optimierung schon errichteter Gebäude und Anlagen.
In der zweiten Stufe geht es nach Angaben des Unternehmens um den Bau der neuen Werkhalle und um Logistikflächen, in einer dritten Stufe um die Einbringung von Maschinen. Umweltschützer und Anwohner haben Bedenken gegen die Fabrik und gegen einen Ausbau, weil sie teils im Wasserschutzgebiet liegt./vr/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 322 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +19,12 %/+48,51 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Habs mal mit hilfe von ki nachformatiert 😉 (P.S. Der Editor vom Forum wallstreet-online ist extrem kacke und veraltet 🤢)
Faktenbasierte Untersuchung: Waymo vs. Tesla und die Zukunft des privaten autonomen Fahrens
Lange Zeit dominierte in den Medien das Argument, Lidar-Sensoren seien für die Massenproduktion zu teuer (historisch ca. 75.000 USD). Im Herbst 2026 ist dies ein veralteter Mythos.
Moderne Solid-State-Lidars kosten im Einkauf heute lediglich noch 200 bis 500 USD. Damit ist die wirtschaftliche Barriere für mehrfache, physikalische Sensor-Redundanz vollständig gefallen.
• Sensor-Architektur: Waymo = Kameras + Lidar + Radar (dreifache Redundanz);Tesla = Pure Vision (8 Kameras ohne Backup)
• Kommerzieller Status: Waymo = Live-Betrieb, über 150.000 bezahlte Fahrten/Woche (SF, Phoenix, Austin);Tesla = Testphase, erste fahrerlose Fahrten in Austin primär für Mitarbeiter
• Haftungsübernahme: Waymo = Ja, Alphabet haftet vollumfänglich als Betreiber; Tesla = Nein, Fahrer haftet bei Privat-PKW (Level 2, EU: „Assisted Driving")
• Hardware-Redundanz: Waymo = Integrierte doppelte Lenk- und Bremssysteme; Tesla = Keine doppelten Lenk-/Bremssysteme in privaten Bestandsfahrzeugen
3. Das mathematische und juristische Dilemma für Privatkunden
Der Wunsch nach einem privaten PKW, bei dem man vollkommen abschalten kann (Level 4/5), scheitert bei Tesla an der physischen Realität.
Zulassungsbehörden weltweit verlangen zwingend doppelte, physische Brems- und Lenksysteme (Redundanzen), bevor die rechtliche Haftung vom Menschen auf den Hersteller übertragen werden darf.
Da Tesla diese kostspielige Hardware in seinen privaten Serienfahrzeugen (Model 3/Y) nicht verbaut, bleiben diese Autos rechtlich und technisch dauerhaft auf Level 2 (Assistenzsysteme) beschränkt.
Traditionelle Hersteller wie Mercedes-Benz (Drive Pilot) gehen hier den umgekehrten Weg und übernehmen aufgrund verbauter Redundanzen bereits legal die Haftung in ersten Alltagsszenarien.
4. Rechtliche Hinweise zur Veröffentlichung
Sie dürfen diese Zusammenfassung und die darin enthaltenen logischen Argumente völlig frei veröffentlichen, teilen oder zitieren (z. B. in Blogs, sozialen Medien oder Foren).
Da es sich hierbei um eine logische, datenbasierte Analyse des Marktes und der öffentlich zugänglichen Hersteller-Spezifikationen handelt, bestehen keinerlei urheberrechtliche Einschränkungen Ihrerseits.
Waymo wird dieses Jahr lt. eigener Aussage über 20 Mio. bezahlte Fahrten absolvieren und Tesla so:
Die Umbenennung ist mehr als Kosmetik. Der bisherige Name kann den Eindruck erwecken, das Fahrzeug fahre vollständig autonom. Tatsächlich handelt es sich beim aktuellen FSD Supervised um ein überwachtes Assistenzsystem, bei dem der Mensch am Steuer jederzeit aufmerksam und eingriffsbereit bleiben muss.
Assisted Driving beschreibt den tatsächlichen Funktionsumfang deutlich präziser: Das System unterstützt den Fahrer, übernimmt aber nicht die Verantwortung.
Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, ob man für ein ADAS System 100 € im Monat zahlen möchte.
Sehr gut, die Deutschen lassen sich von der amerikanischen Lügerei “FSD“ nicht hinters Licht führen👍🏼