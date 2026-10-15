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    Tesla schiebt Werksausbau in Grünheide an - Eine Million Autos als Ziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla plant neue Produktionshalle im Werk Grünheide
    • Tesla will jährlich eine Million Autos produzieren
    • Tesla plant rund 3.500 zusätzliche Beschäftigte
    Tesla schiebt Werksausbau in Grünheide an - Eine Million Autos als Ziel
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will mit den Ausbauplänen in seinem deutschen Werk in Grünheide Tempo machen. Geplant ist eine neue Produktionshalle. Für Ende des Jahres sei angestrebt, dass die zweite Teilgenehmigung zum Ausbau eingereicht werde, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen sei in internen Vorbereitungen dafür. Wie groß die Halle werden soll, ist bisher unklar. Zunächst hatten der RBB und die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

    Auf dem Gelände der einzigen E-Auto-Fabrik von Elon Musk in Europa will Tesla die Produktion nach den bisherigen Plänen von geplanten 500.000 Autos im Jahr - die noch nicht erreicht sind - auf eine Million im Jahr verdoppeln. Die Speicherkapazität der Herstellung von Batteriezellen soll ebenfalls deutlich steigen: nach den früheren Plänen auf künftig 100 Gigawattstunden pro Jahr. Weiterer Wald muss dafür nicht gerodet werden.

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    Rund 3.500 Beschäftigte zusätzlich

    Tesla hatte die Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Inzwischen zieht die Nachfrage wieder an, und Tesla stellt gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 öffnete, hat nach Angaben von Tesla derzeit 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 Mitarbeiter gesunken.

    Das Unternehmen will die Produktion in zwei Schritten auf dann 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigern. Das entspricht rund 375.000 Fahrzeugen im Jahr. Dafür sollen 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt werden. Außerdem sind mehr als 1.500 neue Beschäftigte für den Ausbau der Batteriezellfertigung in Grünheide vorgesehen. In den vergangenen Monaten seien bereits 2.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, sagte eine Sprecherin.

    Erste Genehmigung für Ausbau vor zwei Jahren

    Bereits vor zwei Jahren hatte Tesla vom Land Brandenburg grünes Licht für einen ersten Schritt zum Ausbau des Werkes erhalten. Das Landesumweltamt erteilte damals eine erste umweltrechtliche Genehmigung für Änderungen und die Optimierung schon errichteter Gebäude und Anlagen.

    In der zweiten Stufe geht es nach Angaben des Unternehmens um den Bau der neuen Werkhalle und um Logistikflächen, in einer dritten Stufe um die Einbringung von Maschinen. Umweltschützer und Anwohner haben Bedenken gegen die Fabrik und gegen einen Ausbau, weil sie teils im Wasserschutzgebiet liegt./vr/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 322 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +19,12 %/+48,51 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung angesichts geringer Margen, stagnierender Umsätze und eines als seitwärts beschriebenen Aktienkurses. Ein Beitrag setzt den fairen Wert bei rund 20 Euro je Aktie an. Im Fokus stehen Zweifel an FSD und Cybercab: Diskutiert werden fehlende technische Redundanzen, Grenzen des Kameraansatzes, Nachrüstkosten, Zulassung und mögliche Kundenklagen. Waymo dient als Vergleich; auch die Erfolgsaussichten von Optimus und Chipprojekten werden hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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