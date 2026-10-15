Gold, Silber oder Kupfer? Ein Metall hat die Chance, jetzt eine Rally zu starten

Der Inflationsschock war jedoch nicht nur auf den Technologiebereich beschränkt. Der Goldpreis rutschte bedrohlich in Richtung 4.000 US-Dollar. Silber stand quasi mit einem Bein im Abverkauf. Über Platin zogen ebenfalls dunkle Wolken auf. Nur mit Mühe konnten die Edelmetalle Schlimmeres verhindern. Unterstützung gab es schließlich im weiteren Verlauf von wieder nachgebenden Anleiherenditen und sinkenden Ölpreisen. Und auch der US-Dollar-Index kam wieder zurück.

Die über den Erwartungen liegenden Verbraucherpreisdaten haben im Edelmetallbereich für heftige Verwerfungen gesorgt. Vor allem die überraschend hohe Kernrate belastete das Handelsgeschehen. Die Zinsängste bekamen Aufwind. Die Renditen der US-Staatsanleihen zogen zunächst kräftig an, und in ihrem Fahrwasser haussierte der US-Dollar-Index. Zinssensible Sektoren, wie der Technologiebereich, gerieten arg unter die Räder. Hochbewertete Tech-Aktien, wie Dell, HPE, aber auch Nvidia, Meta oder Intel mussten Federn lassen. Der DAX zog sich hingegen achtbar aus der Affäre.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktuelle Kupferpreisentwicklung: Chance auf Rallye gegeben

Zwar konnte sich auch der Kupferpreis der Gemengelage nicht entziehen und litt ebenfalls unter dem starken US-Dollar, doch das Industriemetall hat noch immer die Chance, von jetzt auf gleich eine Zwischenrallye zu starten.

Die Inflationsdaten schürten zwar die Befürchtung, dass etwaige Zinsanhebungen die Kupfernachfrage beeinträchtigen können, doch die fragile Angebotsseite stützt. Aktuell richten sich die Blicke der Marktakteure auf diverse Minen. Die gigantische Escondida-Mine (Betreiber ist BHP, Rio Tinto sitzt mit im Boot) ist nur knapp einem Streik entgangen. Quasi in letzter Minute einigten sich die Parteien und der Streik konnte abgewendet werden. Weniger Glück hatte Antofagasta auf seiner Centinela-Mine. Dort wird bereits seit Tagen gestreikt.

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Korrektur der Anleiherenditen als möglicher Preistreiber für Kupfer

Die Anleiherenditen weisen deutliche Anzeichen einer Top-Bildung auf. So kamen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt kräftig zurück. Aktuell notieren sie bei knapp 5,05 Prozent. Noch vor wenigen Tagen lagen sie bei 5,35 Prozent. Die sinkenden Ölpreise nähren nun die Hoffnung, dass die Renditen weiter zurückkommen. Ein Rücksetzer unter die 5 Prozent könnte die nächste Korrekturwelle lostreten. Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen. Sollten diese unter die 4,7 Prozent rutschen, eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 4,4 Prozent. Für die Edelmetalle, aber auch für Kupfer wäre eine Korrektur der Anleiherenditen nicht das schlechteste Szenario.

Fazit – Aufwärtstrend intakt, Kupfer könnte durchstarten

Wie bereits in der letzten Kupferkommentierung thematisiert, wird das Industriemetall vom Widerstandsbereich 6,7 / 6,9 US-Dollar limitiert. Über diesen Preisbereich muss Kupfer, um das Rallyeszenario in Richtung 7,5 / 8,0 US-Dollar auszubauen. Der Aufwärtstrend sowie die Unterstützungen bei 6,5 US-Dollar und 6,2 US-Dollar sind noch intakt, sodass unter charttechnischen Aspekten die Fortsetzung des bullischen Szenarios zu präferieren ist. Ein Rücksetzer unter die 6,2 US-Dollar wäre entsprechend ein starkes Warnzeichen.

Unter fundamentalen Aspekten steht vor allem die Angebotsseite im Fokus. Streiks und auftretende Produktionsbeeinträchtigungen infolge von Wetterunbilden belasten immer wieder die Kupferproduktion. Noch ist der Kupfermarkt jedoch gut versorgt. In der aktuellen Prognose geht die ICSG (International Copper Study Group) von einem Überangebot in Höhe von 106.000 Tonnen für 2026 und einem Überangebot in Höhe von 368.000 Tonnen für 2027 aus. Dass derartige Prognosen nicht in Stein gemeißelt sind, zeigte sich nicht zuletzt im Fall des WPIC und Platin.

Und so bleibt es dabei: Die aktuelle Überschusssituation steht im Gegensatz zum mittelfristig erwarteten Defizit, denn mittelfristig ist nicht nur aufgrund des KI-Booms mit einem deutlichen Anstieg des Kupferverbrauchs zu rechnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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