KI-Ausverkauf nimmt Fahrt auf: Anleger flüchten in Anleihen

Neue Daten verschärften die Lage: Die US-Erzeugerpreise stiegen so stark wie seit 2022 nicht mehr, um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Der Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien beschleunigt sich am Donnerstag und treibt Anleger in sichere Staatsanleihen. Der Tech-Index Nasdaq 100 rutschte zeitweise um mehr als 1,2 Prozent ab und fiel auf ein Monatstief, nachdem S&P 500 und Nasdaq bereits am Mittwoch ihren größten Tagesverlust seit Juli verzeichnet hatten. Nach einem schwachen Handelsstart fing sich der Tech-Index wieder und konnte die Verluste zunächst eingrenzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vor allem Chipwerte gaben weiter nach, Nvidia verlor 2,3 Prozent, AMD und Marvell 4 Prozent, Rocket Lab gab sogar 10 Prozent nach. Selbst Aufsehen erregende Umsatzzahlen von Anthropic halfen nicht, da sich das Umsatzwachstum der KI-Firma verlangsamt hatte. Ein vorsichtiger TSMC-Ausblick für 2027 drückte zusätzlich auf die Stimmung.

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"Das sind keine klassischen Gewinnmitnahmen. Das ist eine echte Sorge vor einer massiven Korrektur", warnte Thomas Altmann von QC Partners am Donnerstag. "Bei klassischen Gewinnmitnahmen wäre das Verkaufstempo deutlich geringer. Die hohen Kurse und die hohen Bewertungen werden zunehmend kritisch gesehen. Die hohen Zinsen, die die Finanzierungskosten erhöhen, erhöhen die Sorgen zusätzlich."

Besonders hart traf es hoch verschuldete Rechenzentrumsbetreiber: CoreWeave brach um weitere 4 Prozent ein, nach 15 Prozent Verlust am Vortag, Auch die Anleihen des Unternehmens fielen, die Renditen stiegen auf Rekordhöhen.

Die Furcht, der milliardenschwere KI-Ausbau könnte sich bei steigenden Finanzierungskosten nicht mehr lohnen, befeuert eine Debatte über den Wert von Anleihen nach deren mehrjährigem Renditeanstieg. Am Donnerstag fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 15 Basispunkte auf 5,04 Prozent, der US-Dollar gab nach, Brent-Öl rutschte auf rund 105 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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