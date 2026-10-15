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    Besonders beachtet!

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    Keysight Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Keysight Technologies Aktie bisher Verluste von -8,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Keysight Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Keysight Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 15.10.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Keysight Technologies ist ein führender Anbieter von Test- und Messlösungen, bekannt für seine Innovationskraft und Qualität in der Elektronik- und Kommunikationsbranche.

    Keysight Technologies Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 15.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Keysight Technologies Aktie. Sie fällt um -8,05 % auf 294,73. Der Kursrückgang der Keysight Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,05 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Keysight Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,95 % bestehen.

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    Auf Wochensicht hat die Keysight Technologies Aktie damit -13,82 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Keysight Technologies +67,11 % gewonnen.

    Während Keysight Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,01 %. Damit gehört Keysight Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    Keysight Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,82 %
    1 Monat +7,20 %
    3 Monate +2,95 %
    1 Jahr +106,72 %
    Stand: 15.10.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Keysight Technologies Aktie

    Es gibt 170 Mio. Keysight Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,23 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Keysight Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,12 %.

    Keysight Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Keysight Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Keysight Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Keysight Technologies

    -9,81 %
    -14,34 %
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    +0,33 %
    +103,86 %
    +134,36 %
    +99,83 %
    +1.108,92 %
    ISIN:US49338L1035WKN:A12B6J
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