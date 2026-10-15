20 Huthi-Angriffe am Flughafen Riad im Laufe von zwei Wochen

RIAD/SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz im Jemen hat nach saudischen Angaben den internationalen Flughafen von Riad in den vergangenen zwei Wochen 20-mal angegriffen. Das sagte Turki al-Maliki, Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Huthi. Dabei seien insgesamt 17 Menschen getötet und mehr als 330 verletzt worden. Auch die indische Botschaft in Riad hatte ein Todesopfer in diesem Zeitraum gemeldet, weshalb teils von 18 Toten am Flughafen Riad die Rede war. Zudem seien zwei Menschen bei einem Huthi-Angriff auf den Flughafen Abha im Süden des Landes getötet und 28 weitere verletzt worden, teilte al-Maliki mit.

Die Huthi müssten ihre "terroristischen Handlungen, bei denen sie Zivilisten und zivile Ziele angreifen, sofort einstellen", sagte der Sprecher weiter. Das Bündnis habe im Zuge der Angriffe mehrfach Ziele der Huthi im benachbarten Jemen angegriffen und dabei unter anderem Raketenlager in der Gebirgsregion um Sanaa zerstört.

Der jahrelange Konflikt Saudi-Arabiens mit den Huthi im Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entbrannt. Mit Angriffen vor allem auf Flughäfen und Ziele der saudischen Ölproduktion setzt die Miliz das Königreich massiv unter Druck. Dieses bombardiert Ziele im Jemen und kämpft dort an Seite der international anerkannten Regierung, um einen weiteren Vormarsch der Huthi zu stoppen.

Seit Saudi-Arabien 2015 in den Bürgerkrieg im Jemen eintrat, griffen die Huthi immer wieder Ziele im Königreich an. Bei Attacken auf Ölanlagen des staatlichen Konzerns Aramco mit Drohnen und Raketen wurde 2019 etwa die Hälfte der saudischen Ölproduktion unterbrochen und etwa fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung./jot/DP/jha



