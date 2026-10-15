ROUNDUP/Aktien New York
Rückschlag der Technologie-Aktien geht etwas weiter
- Tech-Aktien geben wegen Zins- und KI-Sorgen nach
- Nasdaq fällt, Dow und S&P 500 legen hingegen zu
- Chipwerte fallen, Rocket Lab verschiebt Raketenstart
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich am Donnerstag die Kursschwäche von Technologie-Aktien in gemäßigtem Tempo fortgesetzt. Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend infrage stellen könnte, hat den Markt nach wie vor im Griff.
Immerhin gibt es am US-Anleihemarkt nun Zeichen einer Entspannung, die Anleiherenditen fielen. "Der Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor sorgt für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen und drückt die Renditen nach unten", sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 29.765 Punkte nach unten. Zur Wochenmitte war das Börsenbarometer bereits um 2 Prozent abgesackt.
Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 0,1 Prozent auf 7.725 Punkte zu. Der Dow Jones Industrial gewann ein Prozent auf 52.133 Punkte. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100.
Im Technologiesektor erlitten Aktien aus der Branche der Chip- und Speicherhersteller erneut Einbußen. So fielen die Papiere von Micron , AMD , Intel , Lam Research und Seagate um bis zu fünf Prozent.
Am Markt wurde als Belastung auf einen Artikel in der "Financial Times" verwiesen. Demnach deuteten die Geschäftszahlen von Anthropic zum dritten Quartal darauf hin, dass sich das Wachstumstempo des KI-Unternehmens verlangsamt hat.
Als Schlusslicht im Nasdaq 100 knickten die Anteilscheine von Rocket Lab um fast zehn Prozent ein. Das Raumfahrtunternehmen hatte den Start seiner leistungsstärkeren Neutron-Rakete erneut verschoben und den Erstflug des Trägers auf das Jahr 2027 verlegt.
Unter den Werten aus den hinteren Reihen brachen die Aktien von FMC Corp. um knapp 34 Prozent ein. Im dritten Quartal erwartet der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln nun einen operativen Verlust statt eines Gewinn./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 489,7 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +53,32 %/+99,31 % bedeutet.
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Ich habe mal in 4 Reits Ankerpositionen eröffnet.
Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
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|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!