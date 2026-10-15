Good Brands: Portfolio mit 139 Mio. Euro LTM-Umsatz – Fokus geschärft
Kräftiges Umsatzwachstum, zwei neue Marken und ein gestiegener Portfoliowert: Good Brands blickt auf ein dynamisches erstes Halbjahr 2026 zurück.
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- Das betreute Portfolio erzielte zum 30. Juni 2026 einen LTM-Umsatz von 139,2 Mio. Euro – 32 % mehr als im Vorhalbjahr und 90 % mehr als vor einem Jahr.
- Das LTM-EBIT lag bei 10,1 Mio. Euro; für weiteres Wachstum wurden 59,4 Mio. Euro in Marketing investiert. Das Portfolio umfasste 21 Unternehmen.
- Good Brands nahm im ersten Halbjahr 2026 die D2C-Marke Natunora und die Naturkosmetikmarke mellow NOIR ins eigene Beteiligungsportfolio auf.
- Aus einer erfolgsabhängig vergüteten Beteiligung erzielte das Unternehmen einen Exit-Erlös von rund 1,1 Mio. Euro; bis zu 0,3 Mio. Euro weitere Erträge sind in den kommenden drei Jahren möglich.
- Der Net Asset Value stieg von 13,0 Mio. Euro zum Jahresende 2025 auf 16,9 Mio. Euro zum 30. Juni 2026.
- Eine Bereinigung von 3,0 Mio. Euro betrifft zu 89 % Altbeteiligungen aus der Zeit vor 2018. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und belasten die Liquidität nicht.
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