Deutsche Anleihen profitieren vom Ausverkauf bei Tech-Werten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Zum Teil kräftige Kursverluste bei Technologiewerten lösten an den Finanzmärkten eine Flucht in sichere Anlagehäfen aus, was die Nachfrage nach Bundesanleihen stützte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,60 Prozent auf 121,68 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,39 Prozent.

Auch in anderen Eurostaaten ging es mit den Renditen mehr oder weniger kräftig nach unten, darunter auch in Frankreich. In den vergangenen Handelstagen hatte die Sorge um die französischen Staatsfinanzen die Rendite noch deutlich steigen lassen.