Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.155,10USD pro Feinunze und notiert damit +1,21 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,16USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,71 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,32USD und verzeichnet ein Plus von +0,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,04USD und verzeichnet ein Plus von +2,11 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.132,00USD
|+3,14 %
|Platin
|1.622,00USD
|+0,71 %
|Aluminium
|2.956,45USD
|+0,11 %
|Erdgas
|3,261USD
|-0,49 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +3,14 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.10.26, 17:29 Uhr.