Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.10.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.155,10USD pro Feinunze und notiert damit +1,21 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,16USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,71 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,32USD und verzeichnet ein Plus von +0,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,04USD und verzeichnet ein Plus von +2,11 %.