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    Die TAG Software Group von Valsoft übernimmt Positive Solutions, einen britischen Anbieter von Software für das Gesundheitswesen und den Apothekenbereich

    MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2026 / Die Valsoft Corporation Inc. („Valsoft“), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die langfristige Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Positive Solutions Limited („Positive Solutions“) bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von Apothekenmanagement- und Kassensoftware für öffentliche Apotheken. Die Übernahme erfolgte über die TAG Software Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valsoft.

     

    Valsoft's TAG Software Group Acquires Positive Solutions, a UK Provider of Healthcare and Pharmacy Software

     

    Das Unternehmen Positive Solutions wurde 1993 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Adlington, UK, und bietet integrierte Software an, mit der öffentliche Apotheken Arzneimittel abgeben und ihre Einzelhandelsaktivitäten verwalten können. Die Kernprodukte des Unternehmens, Analyst PMR (Patient Medication Record) und Analyst EPoS (Electronic Point of Sale), unterstützen Apotheken aller Größenordnungen – von Einzelstandorten bis hin zu großen Unternehmensgruppen. Das Unternehmen betreut mehr als 2.500 Standorte in England, Schottland und Wales.

     

    Mit dieser Übernahme stärkt die TAG Software Group die Präsenz von Valsoft im Bereich der britischen Gesundheitssoftware und erweitert ihr Portfolio um eine Plattform für Apotheken und die Gesundheitsversorgung, die sie langfristig unterstützen und in die sie investieren wird.

     

    „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Positive Solutions. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf als Anbieter geschäftskritischer Software für das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie erarbeitet, und wir freuen uns darauf, das Team in seiner nächsten Wachstums- und Innovationsphase zu unterstützen“, sagte Costa Tagalakis, geschäftsführender Gesellschafter der TAG Software Group.

     

    „Diese Transaktion stellt eine bedeutende und spannende Chance für Positive Solutions dar. In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter entwickelt, dem Tausende von Fachkräften im Gesundheitswesen vertrauen, und mit der Unterstützung von Valsoft wird es sein Wachstum beschleunigen und gleichzeitig weiterhin hohe Standards in Bezug auf Service und Innovation bieten“, sagte William Sanders, Direktor für internationale Entwicklung bei Mawdsleys, der ehemaligen Muttergesellschaft von Positive Solutions.

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    IRW Press
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