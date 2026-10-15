Ihre Erkenntnisse, Bloombergs Fachwissen - in einem einzigen Gespräch

NEW YORK, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg gab heute bekannt, dass ASKB, die dialogorientierte KI-Schnittstelle des Bloomberg-Terminals, nun für Finanzfachleute allgemein verfügbar ist. Dies ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung von ASKB, um vertrauenswürdige Antworten auf der Grundlage umfassender, etablierter Finanzquellen zu liefern: Eine KI, die auf jahrzehntelangen, vertrauenswürdigen Daten von Bloomberg basiert und nun um eine erweiterte Unterstützung für Kunden ergänzt wurde, um Inhalte aus ihren Instant-Bloomberg-Chats (IB), Arbeitsblättern und Dateien einzubeziehen.

Dank erweiterter Funktionen können Finanzfachleute ihre eigenen IB-Gespräche, Arbeitsblätter und Dateien in die KI von Bloomberg einbringen, sodass jede Antwort sowohl den Markt als auch das individuelle Wissen und den Kontext eines Anlegers widerspiegelt

„Jede Entscheidung eines Finanzfachmanns wird von mehr als nur den vor ihm liegenden Marktdaten geprägt. Bislang befanden sich einige der wertvollsten Informationen, über die sie verfügen – darunter die eigenen Unterhaltungen eines Händlers, die Beobachtungsliste eines Portfoliomanagers oder die Analysen eines Analysten – außerhalb der KI-Tools, die sie zur Entscheidungsfindung nutzen", sagte Wayne Barlow, Global Head of Core Terminal Products bei Bloomberg. „Die Kombination des einzigartigen beruflichen Kontexts eines Anlegers mit den Marktinformationen von Bloomberg in einem einzigen Gespräch macht ASKB so leistungsstark."

Das Signal im Chatrauschen leicht finden

Bloomberg-Kunden versenden täglich rund 40 Millionen IB-Chats. In dieser Flut verbergen sich einige der aktuellsten und spezifischsten Marktinformationen und Handelsideen, zu denen Finanzfachleute Zugang haben: die Analysen und Perspektiven ihrer eigenen Kontakte zu einem Unternehmen, einem Sektor oder einem Marktereignis. Heute sind diese wertvollen Erkenntnisse über die Chats eines Nutzers verstreut und am Nachmittag praktisch schon wieder vergessen.

Sobald die Funktion aktiviert ist, können Kunden ASKB nun in einfacher Sprache nach ihren eigenen IB-Chats fragen und erhalten eine Antwort, die auf den Quell-Chat verweist. Ein Analyst oder Portfoliomanager kann sich einen Überblick darüber verschaffen, was seine Kontakte heute zum Thema Öl gesagt haben, sich über alles informieren, was über Nacht eingegangen ist, oder die abweichende Meinung eines pessimistisch eingestellten Kontakts herausfiltern, bevor er eine Entscheidung trifft. ASKB kann auf den Chat-Verlauf eines Kunden der letzten drei Monate zurückgreifen und ist dabei auf die Abkürzungen und Akronyme abgestimmt, die das Durchsuchen von Chats im Finanzbereich erschweren.