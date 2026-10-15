Termine am 16. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Oktober

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag



THA: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + mit Teilnahme Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) + Informelles Gespräch mit IWF-Chefin Georgieva und Fed-Chef Warsh °



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