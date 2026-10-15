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    WDH/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax trotzt einbrechenden Tech-Aktien

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt trotz weltweiter Tech-Verluste überraschend robust
    • Sinkende US-Renditen mildern Sorgen um KI-Investitionen
    • MDax steigt, Halbleiterwerte verlieren bis zu 13 Prozent
    WDH/Aktien Frankfurt Schluss - Dax trotzt einbrechenden Tech-Aktien
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    (fehlender Buchstabe in der Überschrift ergänzt)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erneut stark unter Druck stehende weltweite Technologiebranche hat den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag letztlich kalt gelassen. Zwar drückten die hohen Verluste von Aktien aus dem breiten Umfeld Künstlicher Intelligenz auch hierzulande auf die Stimmung der Anleger. Weil es im Dax aber nicht viele KI-Profiteure gibt und diese nicht viel Indexgewicht aufweisen, zeigte sich das deutsche Börsenbarometer mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 25.382,62 Zähler robust.

    Hinzu kam, dass die Renditen am US-Anleihemarkt kräftig nachgaben. Jüngst hatte sich die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere noch der Marke von 5,4 Prozent angenähert. An diesem Donnerstag fiel sie deutlich auf gut 5 Prozent. Das milderte etwas die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz immer stärker infrage stellen könnten. Gleichwohl gerieten an der US-Technologiebörse Nasdaq die KI- und Chip-Aktien erneut unter Druck.

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    Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 0,55 Prozent auf 30.216,43 Zähler. Hier gab es teils hohe Kursverluste von Papieren aus dem Halbleiterumfeld. Die Einbußen von Elmos Semiconductor, Jenoptik , Suss Microtec , Siltronic und Aixtron reichten von 5 bis fast 13 Prozent./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,63 % und einem Kurs von 127,8 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +25,79 %/+61,73 % bedeutet.





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