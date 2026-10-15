AtomVie Global Radiopharma gibt strategische Partnerschaft mit Jubilant Radiopharma zur Stärkung der Logistik und Distribution bei klinischen Studien bekannt

HAMILTON, Ontario, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma („AtomVie"), ein weltweit tätiger Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für Radiopharmazeutika, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Jubilant DraxImage Inc., firmierend als Jubilant Radiopharma („Jubilant Radiopharma"), bekannt, um Logistik-, Zulassungs- und Last-Mile-Vertriebsdienstleistungen zur Unterstützung des wachsenden Portfolios an Radiopharmazeutika-Programmen von AtomVie bereitzustellen. Die Zusammenarbeit wird durch eine Vereinbarung über Logistik- und Zulassungsdienstleistungen zwischen den beiden Unternehmen geregelt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Jubilant Radiopharma die Annahme, die Abwicklung, die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sowie den Last-Mile-Vertrieb der von AtomVie hergestellten Radiopharmazeutika über sein US-amerikanisches Apothekennetzwerk unterstützen. Die Vereinbarung soll dazu beitragen, die Belieferung klinischer Standorte zu optimieren und gleichzeitig die hohen Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Einhaltung regulatorischer Vorschriften zu wahren, die für radiopharmazeutische Produkte erforderlich sind.

„Angesichts des anhaltenden Wachstums im radiopharmazeutischen Sektor ist der Aufbau starker Logistik- und Vertriebskapazitäten unerlässlich, um sicherzustellen, dass Patienten und klinische Standorte die Produkte zuverlässig und effizient erhalten", sagte Bruno Paquin, Chief Executive Officer von AtomVie. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Jubilant Radiopharma, dessen umfangreiches Apothekennetzwerk, regulatorisches Fachwissen und Engagement für Qualität das Unternehmen zu einem idealen Partner machen, während wir die Unterstützung für die klinischen Entwicklungsprogramme unserer Kunden ausbauen, die für die Weiterentwicklung zukünftiger klinischer radiopharmazeutischer Therapien erforderliche Infrastruktur schaffen und unser Ziel vorantreiben, das Leben von Patienten mit hochwertigen Radiopharmazeutika zu verändern."

„Jubilant Radiopharma hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, vorschriftsmäßige und zuverlässige Bereitstellung radiopharmazeutischer Therapien in ganz Nordamerika voranzutreiben", sagte Harsher Singh, Chief Executive Officer von Jubilant Radiopharma. „Als vertrauenswürdiger Partner für therapeutische klinische Studien und die Markteinführung stellen wir die spezialisierte Infrastruktur, die regulatorische Expertise, die Kapazitäten zur Abgabe von Therapeutika sowie das landesweite Liefernetzwerk bereit, die erforderlich sind, um Radiopharmazeutika über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit AtomVie spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, Innovationen zu beschleunigen und den Zugang der Patienten zur nächsten Generation radiopharmazeutischer Therapien zu erweitern."