Der Börsen-Tag
DAX legt zu, AIXTRON bricht um 12,44 Prozent ein – US 30 zieht davon
Uneinheitliches Börsenbild: DAX und MDAX legen zu, während SDAX und TecDAX nachgeben. Der US 30 führt den Indexvergleich an, bei den Einzelwerten glänzt Scout24 – AIXTRON bricht ein.
Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com
Entwicklung der Indizes**DAX und MDAX im Plus – US 30 führt den Indexvergleich an** Die Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich. Während DAX und MDAX zulegen, geben SDAX und TecDAX nach. Bei den US-Indizes liegt der US 30 deutlich im Plus, der US 500 verzeichnet hingegen nur einen leichten Anstieg. Der DAX gewinnt aktuell 0,52 Prozent auf 25.387,30 Punkte. Etwas stärker entwickelt sich der MDAX, der um 0,58 Prozent auf 30.175,95 Punkte steigt. Unter Druck steht dagegen der SDAX: Mit einem Minus von 0,95 Prozent auf 17.995,79 Punkte weist er den größten Verlust der sechs verglichenen Indizes auf. Auch der TecDAX notiert schwächer und verliert 0,44 Prozent auf 3.971,37 Punkte. Den stärksten Zuwachs verbucht der US 30, der um 1,02 Prozent auf 52.119,52 Punkte klettert. Der US 500 legt lediglich um 0,10 Prozent auf 7.725,07 Punkte zu und bleibt damit hinter DAX und MDAX zurück. Insgesamt notieren vier der sechs Indizes im Plus. Die Spannweite zwischen dem stärksten Index, dem US 30, und dem schwächsten, dem SDAX, beträgt 1,97 Prozentpunkte.
DAX: Scout24 an der Spitze, Infineon schwächster WertScout24 legten um 6,85 Prozent zu und führten damit die DAX-Gewinner an. Dahinter folgten Rheinmetall mit einem Plus von 5,07 Prozent und Zalando mit 3,84 Prozent. Auf der Verliererseite gaben Infineon Technologies mit minus 3,96 Prozent am stärksten nach. Hochtief verloren 2,95 Prozent, Siemens Energy 2,66 Prozent.
MDAX: flatexDEGIRO gewinnt, AIXTRON verliert kräftigDie größten Zugewinne im MDAX verzeichneten flatexDEGIRO mit 5,03 Prozent, AUTO1 Group mit 4,78 Prozent und RENK Group mit 3,78 Prozent. Deutliche Verluste gab es bei AIXTRON, deren Aktien 12,44 Prozent einbüßten. SILTRONIC AG fielen um 8,35 Prozent, SUESS MicroTec um 7,04 Prozent.
SDAX: HelloFresh vorn, SFC Energy am EndeHelloFresh stiegen um 4,66 Prozent und waren damit stärkster Wert im SDAX. HYPOPORT gewannen 4,08 Prozent, Fielmann 3,52 Prozent. Am stärksten unter Druck standen SFC Energy mit einem Minus von 7,82 Prozent. Draegerwerk verloren 7,74 Prozent, PVA TePla 6,65 Prozent.
TecDAX: IONOS Group führt die Gewinner anIm TecDAX verbuchten IONOS Group mit 2,84 Prozent den größten Zuwachs. ATOSS Software legten 2,76 Prozent zu, HENSOLDT 2,70 Prozent. Die stärksten Rückgänge entfielen auf AIXTRON mit minus 12,44 Prozent und SILTRONIC AG mit minus 8,35 Prozent. Draegerwerk verloren 7,74 Prozent.
US 30: Nike mit größtem Plus – ausgewiesene Flopwerte ebenfalls im GewinnNike (B) führten die Gewinnerliste mit einem Zuwachs von 5,51 Prozent an. Unitedhealth Group stiegen um 4,47 Prozent, Salesforce um 4,17 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Unternehmen verzeichneten laut den vorliegenden Angaben ebenfalls Gewinne: Unitedhealth Group legten um 4,47 Prozent zu, Salesforce um 4,17 Prozent und The Home Depot um 3,57 Prozent. Unitedhealth Group und Salesforce erscheinen damit in beiden Listen.
US 500: Pool an der Spitze, auch die ausgewiesenen Flopwerte im PlusPool gewannen 7,83 Prozent und erzielten damit den größten Zuwachs im US 500. International Paper stiegen um 7,46 Prozent, The Trade Desk Registered (A) um 6,86 Prozent. Die als Flopwerte gelisteten Aktien wiesen ebenfalls positive Veränderungen auf: DaVita legte um 3,13 Prozent zu, Broadridge Financial Solutions um 3,12 Prozent und AT&T um 3,10 Prozent.
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