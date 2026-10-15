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    Good Brands: Portfolio Hits €139M LTM Revenue, Sharpens Growth Focus

    Good Brands gained momentum as portfolio revenue climbed to EUR 139.2 million, net asset value rose and new investments broadened its consumer brand portfolio.

    Good Brands: Portfolio Hits €139M LTM Revenue, Sharpens Growth Focus
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    • Portfolio revenue reached EUR 139.2 million in the 12 months to 30 June 2026, up 32% from the previous half-year and from EUR 73.4 million a year earlier.
    • Portfolio EBIT increased 6% half-on-half to EUR 10.1 million; Good Brands managed 21 companies.
    • Good Brands recorded EUR 3.0 million in portfolio write-downs, 89% relating to investments made before 2018. The write-downs are non-cash and do not affect liquidity.
    • Net asset value rose to EUR 16.9 million at 30 June 2026, compared with EUR 13.0 million at the end of 2025.
    • In the first half of 2026, the company invested in D2C brand Natunora and natural cosmetics brand mellow NOIR.
    • A realised exit generated a fee of around EUR 1.1 million, with up to EUR 0.3 million in additional income possible over the next three years.



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