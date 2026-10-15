Good Brands: Portfolio Hits €139M LTM Revenue, Sharpens Growth Focus
Good Brands gained momentum as portfolio revenue climbed to EUR 139.2 million, net asset value rose and new investments broadened its consumer brand portfolio.
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- Portfolio revenue reached EUR 139.2 million in the 12 months to 30 June 2026, up 32% from the previous half-year and from EUR 73.4 million a year earlier.
- Portfolio EBIT increased 6% half-on-half to EUR 10.1 million; Good Brands managed 21 companies.
- Good Brands recorded EUR 3.0 million in portfolio write-downs, 89% relating to investments made before 2018. The write-downs are non-cash and do not affect liquidity.
- Net asset value rose to EUR 16.9 million at 30 June 2026, compared with EUR 13.0 million at the end of 2025.
- In the first half of 2026, the company invested in D2C brand Natunora and natural cosmetics brand mellow NOIR.
- A realised exit generated a fee of around EUR 1.1 million, with up to EUR 0.3 million in additional income possible over the next three years.
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