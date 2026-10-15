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    Besonders beachtet!

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    Draegerwerk Aktie verliert deutlich an Wert - -8,46 % - 15.10.2026

    Am 15.10.2026 ist die Draegerwerk Aktie, bisher, um -8,46 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Besonders beachtet! - Draegerwerk Aktie verliert deutlich an Wert - -8,46 % - 15.10.2026
    Foto: Drägerwerk AG

    Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

    Draegerwerk aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2026

    Die Draegerwerk Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,46 % auf 96,30. Damit verliert die Aktie -8,90  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Draegerwerk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 96,30, mit einem Minus von -8,46 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Draegerwerk nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +16,89 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um -13,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Draegerwerk +40,23 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -1,00 % im Plus-Minus-Bereich. Draegerwerk entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,94 %
    1 Monat -13,63 %
    3 Monate +16,89 %
    1 Jahr +45,47 %
    Stand: 15.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 824,74 Mio.EUR € wert.

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im TecDAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Draegerwerk

    Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Medtronic notiert im Plus, mit +1,07 %.

    Die Aktie von Draegerwerk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,45 %, über 10 Jahre bei 6,47 %.

    Draegerwerk Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Draegerwerk Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Draegerwerk Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Draegerwerk

    -8,87 %
    -13,84 %
    -14,60 %
    +15,43 %
    +43,18 %
    +120,07 %
    +38,85 %
    +54,91 %
    +2.436,76 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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