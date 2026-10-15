Draegerwerk Aktie verliert deutlich an Wert - -8,46 % - 15.10.2026

Die Draegerwerk Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,46 % auf 96,30€. Damit verliert die Aktie -8,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Draegerwerk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 96,30€, mit einem Minus von -8,46 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Draegerwerk nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +16,89 %.

Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um -13,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Draegerwerk +40,23 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -1,00 % im Plus-Minus-Bereich. Draegerwerk entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,94 % 1 Monat -13,63 % 3 Monate +16,89 % 1 Jahr +45,47 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Stand: 15.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 824,74 Mio.EUR € wert.

Die erneut stark unter Druck stehende weltweite Technologiebranche hat den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag letztlich kalt gelassen. Zwar drückten die hohen Verluste von Aktien aus dem breiten Umfeld Künstlicher Intelligenz auch hierzulande …

Uneinheitliches Börsenbild: DAX und MDAX legen zu, während SDAX und TecDAX nachgeben. Der US 30 führt den Indexvergleich an, bei den Einzelwerten glänzt Scout24 – AIXTRON bricht ein.

Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Draegerwerk

Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Medtronic notiert im Plus, mit +1,07 %.

Die Aktie von Draegerwerk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,45 %, über 10 Jahre bei 6,47 %.

Draegerwerk Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Draegerwerk Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Draegerwerk Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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