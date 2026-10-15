Aixtron übertrifft mit Auftragseingang und Profitabilität die Erwartungen
- Auftragseingang steigt auf 275 Millionen Euro
- EBIT bei 57 Millionen Euro, Marge 31 Prozent
- Umsatz bei 184 Millionen Euro, Prognose unverändert
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität die Analystenerwartungen übertroffen. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Analysten hatten nur 214,6 Millionen Euro erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe unverändert, hieß es nach den Eckdaten weiter. Auf Tradegate legte die Aktie um rund vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.
Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal von 119,6 Millionen im Vorjahr auf rund 184 Millionen Euro. Er liege damit in der prognostizierten Bandbreite. Ein vorteilhafter Produktmix sorgte bei der Profitabilität aber für einen kräftigen Sprung. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich von 15,4 auf rund 57 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebit) verbesserte sich von 13 auf 31 Prozent. Beides liege über den Markterwartungen.
Der vollständige Quartalsbericht soll am 29. Oktober veröffentlicht werden./jha/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,41 % und einem Kurs von 32,01 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +25,79 %/+61,73 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Nokia
Nokias Produktionsstätte in Allentown
"Das Werk von Nokia in Allentown ist eines von nur wenigen in den USA, das ATP von photonischen Chips zu optischen Modulen für den Einsatz in KI- und Telekommunikationsinfrastrukturen anbietet.
Durch die Investition erhöht Nokia die Produktionskapazität des Standorts um das „bis zu Zehnfache“ des derzeitigen Niveaus.
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