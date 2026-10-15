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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx gibt nach - Zürich und London klar im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 holt einen Großteil der Verluste auf
    • Energiepreise und Zinssorgen belasten die Märkte
    • SMI und FTSE steigen, US-Techwerte erholen sich
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx gibt nach - Zürich und London klar im Plus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag einen Großteil seiner im Handelsverlauf erlittenen Verluste wettgemacht. Am Ende stand bei dem Leitindex der Eurozone noch ein Minus von 0,36 Prozent auf 6.168,26 Punkte zu Buche.

    Hohe Energiepreise und die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen hätten die Stimmung letztlich etwas belastet, schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Allerdings kam im späten Handel Rückenwind aus den USA, denn die dortigen Technologie-Aktien grenzten ihre anfänglichen Verluste ein.

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    Außerhalb der Euroregion gewann der SMI 1,55 Prozent auf 14.349,51 Punkte. Der Schweizer Leitindex profitierte damit von den Gewinnen der defensiven Schwergewichte.

    Der britische FTSE 100 gewann 1,08 Prozent bei 10.840,35 Punkten. Unterstützung hätten hier überraschend robuste Konjunkturdaten geliefert, merkte Lipkow dazu an. So zog die Industrieproduktionen in Großbritannien im August unerwartet und deutlich an./la/jha/





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