JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 125 auf 130 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Kamran M Hossain erhöhte in einem Ausblick am Donnerstag die Schätzung für den Nettogewinn um ein Prozent auf rund 5,2 Milliarden US-Dollar. Es sei mit mäßigen Belastungen durch Naturkatastrophen zu rechnen, vor allem in der Schaden- und Unfallrückversicherung./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 160,1EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 125

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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