AIXTRON Q3 2026: Aufträge und operative Marge schlagen Erwartungen
KI-Nachfrage beflügelt AIXTRON: Der Auftragseingang übertrifft die Erwartungen deutlich, die Profitabilität steigt kräftig. An der Jahresprognose hält der Anlagenbauer fest.
Foto: AIXTRON
- Der vorläufige Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2026 auf rund **275 Mio. Euro** – gegenüber 124 Mio. Euro im Vorjahresquartal und deutlich über dem Analystenkonsens von 214,6 Mio. Euro.
- Der Umsatz erreichte vorläufig **184 Mio. Euro** und lag damit innerhalb der Unternehmensprognose von 180 Mio. Euro ± 20 Mio. Euro.
- Der Bruttogewinn betrug rund **87 Mio. Euro**; die Bruttomarge verbesserte sich auf etwa **48 %**, verglichen mit 39 % im Vorjahresquartal.
- Das vorläufige EBIT lag bei rund **57 Mio. Euro**, die EBIT-Marge bei etwa **31 %**. Beide Werte übertrafen die Markterwartungen deutlich.
- Zur höheren Profitabilität trug besonders ein vorteilhafter Produktmix bei; die starke Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datacenter-Kommunikation stützte den Auftragseingang.
- AIXTRON bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Die vollständigen Q3- und Neunmonatsergebnisse sollen am **29. Oktober 2026** veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 29.10.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,89 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.180,65PKT (+0,53 %).
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