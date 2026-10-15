AIXTRON Q3 2026: Aufträge und operative Marge schlagen Erwartungen
AIXTRON überrascht mit starken vorläufigen Q3-Zahlen: Auftragseingang und EBIT liegen deutlich über den Erwartungen. Ein günstiger Produktmix stärkt die Marge, die Jahresprognose steht.
Foto: AIXTRON
- AIXTRONs vorläufiger Auftragseingang lag im Q3 2026 bei rund 275 Mio. Euro – deutlich über dem Analystenkonsens von 214,6 Mio. Euro und dem Vorjahreswert von 124 Mio. Euro.
- Der Auftragseingang übertraf auch den Wert des Vorquartals (Q2 2026: 214,5 Mio. Euro).
- Der vorläufige Umsatz betrug rund 184 Mio. Euro, gegenüber 119,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal, und lag innerhalb der Quartalsprognose.
- Der Bruttogewinn stieg auf rund 87 Mio. Euro; die Bruttomarge verbesserte sich auf etwa 48 Prozent (Q3 2025: 46,4 Mio. Euro bzw. 39 Prozent).
- Das vorläufige EBIT erreichte rund 57 Mio. Euro bei einer Marge von etwa 31 Prozent – deutlich über den Markterwartungen. Dazu trug insbesondere ein vorteilhafter Produktmix bei.
- AIXTRON bestätigte die Jahresprognose für 2026; die vollständige Quartalsmitteilung soll am 29. Oktober 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 29.10.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,89 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.181,94PKT (+0,54 %).
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