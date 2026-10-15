Dell Technologies Registered (C) Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 15.10.2026

Bei Dell Technologies Registered (C) geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -8,51 % nach und notiert bei 413,78€. Der Kursrückgang der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,51 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,44 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +286,02 % erlebt.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,04 % im Plus-Minus-Bereich. Dell Technologies Registered (C) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,41 % 1 Monat -9,73 % 3 Monate +2,44 % 1 Jahr +223,24 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 15.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,87 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,83 %. IBM notiert im Plus, mit +1,66 %. NetApp notiert im Minus, mit -3,30 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -6,96 % HP notiert im Plus, mit +0,77 %.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 91,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 57,72 %, über 10 Jahre bei 35,64 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.