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    VW bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • VW bereitet Rückruf für Tausende Fahrzeuge vor
    • Fehlerhafte Batteriezellen können Brände auslösen
    • Laden auf 80 Prozent begrenzt, Batterien werden geprüft
    VW bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach einem Millionenrückruf wegen einer fehlerhaften Schraube bereitet der Autobauer VW eine weitere Rückrufaktion in Deutschland vor. Betroffen seien einige Tausend Fahrzeuge, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Zuvor hat das "Handelsblatt" berichtet.

    Interne Qualitätsprüfungen haben den Angaben zufolge ergeben, dass einzelne Hochvolt-Batteriezellen bei bestimmten Fahrzeugen der ID.-Familie nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen. Grund dafür seien Produktionsfehler bei Zulieferern. Betroffen sei ein begrenzter Produktionszeitraum. "In seltenen Fällen kann dies zu einer erhöhten thermischen Belastung dieser Batterien führen, im Extremfall könnte ein Brand entstehen", hieß es.

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    In anderen Ländern gibt es bereits Rückrufe

    Dem "Handelsblatt" zufolge sind unter anderem der VW ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus bestimmten Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025 sowie der Cupra Born betroffen. Der Konzern nannte zunächst keine Modelle.

    In Großbritannien und den USA laufen bereits Rückrufe. In den USA sind nach Angaben der Behörden mehr als 22.000 ID.4 betroffen. Für Deutschland und weitere Märkte seien entsprechende Aktionen in Vorbereitung und sollten kurzfristig aktiviert werden, teilte der Sprecher mit. Dazu sei man mit den verantwortlichen Behörden in enger Abstimmung. In Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) war der Rückruf noch nicht aufgeführt. Wie viele Fahrzeuge weltweit betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

    Ladebegrenzung als Sofortmaßnahme

    Als Sofortmaßnahme begrenzt VW das Laden der betroffenen Fahrzeuge im Sinne der Sicherheit auf maximal 80 Prozent. Einen Teil der Autos holt der Hersteller im Rahmen des Rückrufs in die Servicebetriebe, wo die Hochvolt-Batterien geprüft werden. Erst wenn eine Batterie als in Ordnung bewertet wird, könne die Ladebegrenzung aufgehoben werden.

    Die betroffenen Kunden erhalten den Angaben nach einen Brief. Darin stünden alle wichtigen Informationen - beispielsweise zum genauen Ablauf des Rückrufs und zu den Ansprechpartnern. Wer keinen derartigen Brief bekomme, sei auch nicht betroffen. Auch über weitere Abhilfemaßnahmen - die es dem Sprecher zufolge bisher nicht final gibt - werden die Kunden im Anschluss schriftlich informiert. Die betroffenen Batteriemodule müssten aber nicht zwangsläufig getauscht werden, möglicherweise genüge ein Softwareupdate.

    Millionenrückruf vor wenigen Wochen

    Ende September hatte VW wegen einer korrosionsanfälligen Schraube an der Lenkung weltweit gut fünf Millionen Autos in die Werkstätten gerufen. Der Fehler kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigen. In Deutschland sind vom Rückruf fast 1,4 Millionen Fahrzeuge von VW und den Konzernmarken Audi, Seat und Skoda betroffen.

    Es ist auch nicht der erste Rückruf wegen Batterieproblemen im laufenden Jahr: Bereits im März hatten VW und Cupra deshalb weltweit mehr als 90.000 Autos in die Werkstätten beordert - davon 28.000 in Deutschland./jwe/DP/he

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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 66,88 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,48 %/+79,10 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den berichteten Q3-Absatzrückgang von 14,3 %, besonders in China, sowie Risiken für Umsatz und Marge. Diskutiert werden weitere Prognosesenkungen, hohe Restrukturierungskosten, mögliche Werksschließungen und Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller. Bei der Elektromobilität stehen Investitionen und Skalierungsprobleme im Fokus. Trotz schwacher Fundamentaldaten sehen einige Erholungspotenzial bis 90 Euro, andere erhebliche Kursrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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