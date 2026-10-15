ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Siemens auf 'Hold' - Ziel hoch auf 300 Euro
- Jefferies stuft Siemens auf Hold, hebt Kursziel an
- Starke Position, klarere Sicht auf den Auftragsbestand
- Kursziel steigt auf 300 Euro, Effekte eingepreist
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 277 auf 300 Euro angehoben. Der Technologiekonzern gehe mit einer starken Position und einer verbesserten Prognosetransparenz hinsichtlich des Auftragsbestands in das neue Geschäftsjahr, nachdem in dem gerade beendeten ein hoher Auftragseingang verzeichnet worsen sei, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte sich in einer Hebelwirkung beim Wachstum und bei den Betriebskosten niederschlagen. Allerdings sollten diese positiven Aspekte bereits größtenteils in den Markterwartungen berücksichtigt sein./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 268,0 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +0,39 %/+28,28 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 Euro
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die > 300 € kommen, SIEMENS ist hinsichtlich KI bestens aufgestellt
https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/mit-dem-eigen-engineering-agent-bringt-siemens-ki-die-physische-welt
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