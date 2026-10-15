Jefferies senkt Siemens auf 'Hold' - Ziel hoch auf 300 Euro

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+ 20 % in diesem Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 268,0 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +0,39 %/+28,28 % bedeutet.