The Trade Desk Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 15.10.2026

Mit einer Performance von +7,90 % konnte die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die The Trade Desk Registered (A) Aktie um +5,93 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 11,740€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die The Trade Desk Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -29,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +7,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,04 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -64,27 % verloren.

Während The Trade Desk Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,29 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,85 % 1 Monat -10,04 % 3 Monate -29,92 % 1 Jahr -73,69 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Stand: 15.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 430 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,01 Mrd.EUR € wert.

Uneinheitliches Börsenbild: DAX und MDAX legen zu, während SDAX und TecDAX nachgeben. Der US 30 führt den Indexvergleich an, bei den Einzelwerten glänzt Scout24 – AIXTRON bricht ein.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,21 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,75 %. Snap Inc legt um +0,73 % zu Roku Registered (A) notiert im Plus, mit +0,39 %.

Die Aktie von The Trade Desk Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei -30,65 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.