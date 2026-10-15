Börsen Update
Börsen Update USA - 15.10. - US 30 stark +1,09 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 52.157,57 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
Top-Werte: Nike (B) +6,39 %, Sherwin-Williams +3,39 %, Unitedhealth Group +3,39 %, Salesforce +3,16 %, Chevron Corporation -1,62 %
Flop-Werte: Cisco Systems -4,38 %, Caterpillar -3,01 %, NVIDIA -2,00 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:44) bei 29.857,68 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Intuit +6,47 %, Autodesk +5,60 %, Copart +5,43 %, Moderna +5,26 %, AppLovin Registered (A) +5,01 %
Flop-Werte: Teradyne -6,07 %, Seagate Technology Holdings -5,04 %, Lumentum Holdings -4,96 %, Western Digital -4,87 %, Lam Research -4,51 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.739,44 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +7,90 %, Pool +7,71 %, International Paper +7,34 %, CoStar Group +6,56 %, Intuit +6,47 %
Flop-Werte: Dell Technologies Registered (C) -8,23 %, Coherent -7,43 %, Vertiv Holdings Registered (A) -6,36 %, Corteva -6,27 %, Keysight Technologies -6,19 %
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