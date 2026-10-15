Trotz heißer Inflation (heute extrem hohe US-Erzeugerpreise) fallen die Zinsen! Warum? Die Botschaft der Anleihemärkte lautet offensichtlich: nach Platzen der KI-Blase kommt unweigerlich die Rezession! Denn bisher - so paradox es scheint - stiegen die Zinsen mit dem Nasdaq 100 (also den KI-Aktien). Die Logik dahinter: wenn KI boomt, dann ist die Wirtschaft stark - das war ein zentraler Treiber der steigenden Kapitalmarktzinsen (neben den ausufernden US-Schulden und der Inflation). Nun aber fallen die Kapitalmarktzinsen - und das zeigt das stark gestiegene Misstrauen gegenüber der auf Schulden basierenden KI-Blase. Weil der KI-Hype absehbar nicht mehr funktioniert, flüchtet das Kapital in die vermeintliche Sicherheit der US-Staatsanleihen. Mit anderen Worten: die Zinsen fallen aus den falschen Gründen!

Das Video "Zinsen fallen aus falschen Gründen: Rezession nach geplatzter KI-Blase!" sehen Sie hier..