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    Marktgeflüster

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    Zinsen fallen aus falschen Gründen: Rezession nach geplatzter KI-Blase!

    Denn bisher - so paradox es scheint - stiegen die Zinsen mit dem Nasdaq 100 (also den KI-Aktien). Die Logik dahinter: wenn KI boomt, dann ist die Wirtschaft stark

    Trotz heißer Inflation (heute extrem hohe US-Erzeugerpreise) fallen die Zinsen! Warum? Die Botschaft der Anleihemärkte lautet offensichtlich: nach Platzen der KI-Blase kommt unweigerlich die Rezession! Denn bisher - so paradox es scheint - stiegen die Zinsen mit dem Nasdaq 100 (also den KI-Aktien). Die Logik dahinter: wenn KI boomt, dann ist die Wirtschaft stark - das war ein zentraler Treiber der steigenden Kapitalmarktzinsen (neben den ausufernden US-Schulden und der Inflation). Nun aber fallen die Kapitalmarktzinsen - und das zeigt das stark gestiegene Misstrauen gegenüber der auf Schulden basierenden KI-Blase. Weil der KI-Hype absehbar nicht mehr funktioniert, flüchtet das Kapital in die vermeintliche Sicherheit der US-Staatsanleihen. Mit anderen Worten: die Zinsen fallen aus den falschen Gründen!

     

    Das Video "Zinsen fallen aus falschen Gründen: Rezession nach geplatzter KI-Blase!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Zinsen fallen aus falschen Gründen: Rezession nach geplatzter KI-Blase! Trotz heißer Inflation (heute extrem hohe US-Erzeugerpreise) fallen die Zinsen! Warum? Die Botschaft der Anleihemärkte lautet offensichtlich: nach Platzen der KI-Blase kommt unweigerlich die Rezession!
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