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    Aktien New York

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    Techwerte erholen sich etwas - Standardwerte im Aufwind

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich, Anleiherenditen sinken
    • Dow und S&P steigen, Nasdaq begrenzt Verluste
    • Chipwerte fallen, Rocket Lab verschiebt Raketenstart
    Aktien New York - Techwerte erholen sich etwas - Standardwerte im Aufwind
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste deutlich reduzierten. Unterstützung für die Börsen kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen fielen.

    Der jüngste Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor habe für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gesorgt und so die Renditen nach unten gedrückt, sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal. Niedrigere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen attraktiver erscheinen.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 fiel zuletzt noch um 0,5 Prozent auf 29.793 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich 1,8 Prozent verloren hatte Zur Wochenmitte war das Börsenbarometer bereits um 2 Prozent abgesackt.

    Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 7.731 Punkte zu. Der Dow Jones Industrial gewann ein Prozent auf 52.129 Punkte. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100.

    "Nach einer starken Kursentwicklung bei KI-Aktien in den vergangenen Monaten sind Value-Titel mittlerweile viel zu günstig geworden, während Tech-Aktien angesichts des KI-Booms ziemlich teuer geworden sind", sagte Brian Frank, Präsident und Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Frank Funds.

    Im Technologiesektor erlitten Aktien aus der Branche der Chip- und Speicherhersteller erneut Einbußen. So fielen die Papiere von Micron , Intel , AMD , Lam Research und Seagate um bis zu sechs Prozent.

    Am Markt wurde als Belastung auf einen Artikel in der "Financial Times" verwiesen. Demnach deuteten die Geschäftszahlen von Anthropic zum dritten Quartal darauf hin, dass sich das Wachstumstempo des KI-Unternehmens verlangsamt hat, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

    Als Schlusslicht im Nasdaq 100 knickten die Anteilscheine von Rocket Lab um fast zehn Prozent ein. Das Raumfahrtunternehmen hatte den Start seiner leistungsstärkeren Neutron-Rakete erneut verschoben und den Erstflug des Trägers auf das Jahr 2027 verlegt.

    Unter den Werten aus den hinteren Reihen brachen die Aktien von FMC Corp. um fast ein Drittel ein. Im dritten Quartal erwartet der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln nun einen operativen Verlust statt eines Gewinns./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,96 % und einem Kurs von 491,6 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 20:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +54,17 %/+100,42 % bedeutet.





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