Datavault AI hebt Patent für „Data Futures Plattform" im Zusammenhang mit der Ausnahmeregelung für tokenisierte Aktien hervor

Die genehmigte Patentanmeldung umfasst die Bewertung von Vermögenswerten, die Tokenisierung, die Transaktionsüberprüfung sowie Blockchain-basierte Marktplätze, da ein neuer bundesweiter Rechtsrahmen den Weg für den On-Chain-Handel mit tokenisierten Aktien ebnet

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien zur Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitalen Interaktion sowie der Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), hat heute bekannt gegeben, dass das US-Patent- und Markenamt eine Zulassungsmitteilung für seine Patentanmeldung „Method and System for Data Futures Platform“ (US-Patentanmeldung Nr. 17/441,847) erteilt hat, und hob die Relevanz der offenbarten Technologie für eine bedeutende Entwicklung im regulatorischen Umfeld für tokenisierte Wertpapiere hervor.

Am 17. September 2026 kündigte die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine vorübergehende, bedingte „Innovationsausnahme“ an, die den On-Chain-Handel mit bestimmten tokenisierten Aktien des National Market System über qualifizierte Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere erleichtern soll. Diese Maßnahme stellt eine bedeutende regulatorische Entwicklung für Marktteilnehmer dar, die sich mit einer Blockchain-basierten Wertpapierinfrastruktur befassen, vorbehaltlich der von der Kommission festgelegten Bedingungen und Anlegerschutzmaßnahmen.

Die Patentanmeldung von Datavault AI für die „Data Futures Platform“ beschreibt Systeme und Verfahren zur Wertzuweisung an Daten-Assets, zur Generierung von Token, zur Erleichterung von Transaktionen über digitale Marktplätze sowie zur Aufzeichnung der Transaktionsüberprüfung. Die Anmeldung beschreibt zudem Blockchain-basierte Transaktionsaufzeichnungen, die Verwaltung tokenisierter Vermögenswerte sowie Mechanismen zur Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten im Zeitverlauf.

„Die Tokenisierung entwickelt sich vom Konzept hin zu einer regulierten Marktinfrastruktur, und dieser Wandel legt besonderen Wert auf die Fähigkeit, Vermögenswerte zu bewerten, Transaktionen zu verifizieren und Token zuverlässig zu verwalten“, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. „Unsere Patentanmeldung für die ‚Data Futures Platform‘ beschreibt genau diese Bausteine, und wir glauben, dass sie Datavault AI in die Lage versetzt, einen bedeutenden Beitrag zu leisten, während Unternehmen und Finanzmarktteilnehmer die Technologien evaluieren, die die nächste Generation digitaler Vermögensmärkte unterstützen werden.“

Verbindung von Bewertung digitaler Vermögenswerte, Tokenisierung und Transaktionsinfrastruktur

Die Patentanmeldung beschreibt eine Plattformarchitektur, die darauf ausgelegt ist, die Umwandlung von Daten und anderen wertbasierten Vermögenswerten in handelbare digitale Darstellungen zu unterstützen. Zu den offenbarten Funktionen gehören:

Vermögensbewertung und Monetarisierung: Methoden zur Bewertung von Datenvermögenswerten unter Verwendung von Marktfaktoren, Transaktionshistorie, Nachfrage und anderen Bewertungsgrößen.

Tokenisierung und digitale Marktplätze: Mechanismen zur Darstellung von Wert durch Token und zur Erleichterung von Transaktionen über digitale Börsen und Marktplätze.

Transaktionsüberprüfung und Aufzeichnung: Systeme zur Erfassung von Transaktionsinformationen und zur Führung von Überprüfungsaufzeichnungen, einschließlich Ausführungsformen unter Verwendung von Blockchain-basierten Ledgern.

Vermögensverwaltung und Anwendungen für den zukünftigen Wert: Rahmenwerke zur Nachverfolgung des Vermögenswerts und zur Erleichterung von Transaktionen auf der Basis des gegenwärtigen und des erwarteten zukünftigen Werts.

Diese offenbarten Konzepte können für die allgemeine Entwicklung digitaler Vermögensmärkte relevant sein, bei denen eine zuverlässige Bewertung, Transaktionsaufzeichnungen, das Token-Management und transparente Marktplatzabläufe wichtige Bestandteile der Marktinfrastruktur sind.

Ein neuer bundesweiter Rahmen für den Handel mit tokenisierten Aktien

Die Anordnung der Kommission vom 17. September sieht eine vorübergehende, bedingte Ausnahmeregelung für qualifizierte Handelsplätze vor, die bestimmte tokenisierte Aktien des National Market System handeln, sowie für bestimmte Liquiditätsanbieter. Neben anderen Anforderungen müssen teilnehmende Handelsplätze Beschränkungen hinsichtlich zulässiger Wertpapiere und Handelsvolumina einhalten, erforderliche öffentliche Offenlegungen vornehmen, auditierbare Smart Contracts einsetzen und bestätigen, dass tokenisierte Aktien den Inhabern dieselben Rechte und Privilegien gewähren wie die entsprechenden traditionellen Aktien.

Die Anordnung stellt keine pauschale Genehmigung für Plattformen für tokenisierte Wertpapiere dar, hebt die geltenden Verpflichtungen des Wertpapierrechts nicht auf und bedeutet keine Billigung von Datavault AI oder dessen geistigem Eigentum durch die Kommission. Sie bietet einen definierten Rahmen, innerhalb dessen berechtigte Marktteilnehmer bestimmte On-Chain-Handelsmodelle erkunden können, während die Kommission den Markt bewertet und mögliche künftige Regulierungsmaßnahmen in Betracht zieht.

Vor diesem Hintergrund ist Datavault AI der Ansicht, dass sein Portfolio an geistigem Eigentum Beachtung verdient, wenn Unternehmen und Finanzmarktteilnehmer Technologien für die Bewertung digitaler Vermögenswerte, die Tokenisierung, das Transaktionsmanagement und die Marktplatzentwicklung evaluieren.

Erkundung potenzieller Anwendungsmöglichkeiten in digitalen Märkten

Da sich die Tokenisierung über traditionelle Kryptowährungen hinaus ausweitet, könnten Technologien, die die Identifizierung, Bewertung, den Austausch und die Verifizierung digitaler Vermögenswerte unterstützen, in verschiedenen Märkten Anwendung finden. Die Offenlegung der „Data Futures Platform“ von Datavault AI bildet eine Grundlage für die Bewertung potenzieller Anwendungen im Zusammenhang mit tokenisierten Datenvermögenswerten und anderen digitalen Wertdarstellungen.

Das Unternehmen beabsichtigt zu prüfen, inwieweit sein geistiges Eigentum und seine technologischen Fähigkeiten mit den Anforderungen aufstrebender Märkte, potenziellen kommerziellen Partnerschaften und sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen im Einklang stehen.

Über Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit erstmals eingeführte grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung erlebnisbezogener Daten, deren Bewertung und sichere Monetarisierung bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bild und persönlichem Erscheinungsbild (Name, Image and Likeness – NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-basierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter https://dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. („Datavault AI“, das „Unternehmen“, „uns“, „unser“ oder „wir“) und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „kann“, „könnte“, „wird“, „soll“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „möglicherweise“, „beabsichtigt“, „Zielvorgabe“, „prognostiziert“, „erwägt“, „glaubt“, „schätzt“, „vorhersagt“, „potenziell“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „strebt an“, „wahrscheinlich“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, zur erwarteten Erteilung eines Patents auf die Patentanmeldung des Unternehmens „Method and System for Data Futures Platform“ (US-Patentanmeldung Nr. 17/441,847), die potenzielle Relevanz und die Anwendungsmöglichkeiten der in dieser Anmeldung offenbarten Technologie für tokenisierte Wertpapiere und andere Märkte für digitale Vermögenswerte, die Absicht des Unternehmens, zu prüfen, inwieweit sein geistiges Eigentum mit den Anforderungen aufstrebender Märkte, potenziellen kommerziellen Partnerschaften und sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen im Einklang steht, sowie die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Portfolio an geistigem Eigentum die Beachtung von Unternehmen und Finanzmarktteilnehmern verdient, basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsführung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese und andere in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: das Risiko, dass die Patentanmeldung nicht zur Erteilung eines Patents führt oder dass erteilte Ansprüche enger gefasst sind als erwartet oder eine bestimmte wertpapierbezogene Umsetzung nicht abdecken; das Risiko, dass erteilte Patentansprüche angefochten, für ungültig erklärt oder umgangen werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Umsetzung der offenbarten Technologie kommerzialisieren kann oder dass potenzielle Geschäftsmöglichkeiten keine Einnahmen generieren; das Risiko, dass die „Innovationsausnahme“ der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) geändert, zurückgezogen oder auslaufen gelassen wird oder dass ihre Bedingungen die Marktakzeptanz tokenisierter Wertpapiere einschränken; das Unternehmen betreibt keinen Handelsplatz für Wertpapiere und ist möglicherweise auch nicht in der Lage, einen solchen zu betreiben; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; sowie Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich verwirklichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

Branchen- und Marktdaten

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Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte

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Edward Barger

VP, Investor Relations

ir@dvlt.ai

267-817-7251

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Die Datavault AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 0,124USD auf NYSE (15. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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