Nordex: Starkes Q3 – höhere EBITDA-Margenprognose für 2026
Kräftiger Rückenwind für Nordex: Der Windanlagenbauer erwartet mehr als doppelt so viel Quartals-EBITDA wie im Vorjahr und hebt seine Margenprognose für 2026 an.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Nordex erwartet für das dritte Quartal 2026 ein vorläufiges EBITDA von rund 278 Mio. Euro, gegenüber 136 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Die EBITDA-Marge im Quartal soll 12,7 Prozent betragen, nach 8,0 Prozent im dritten Quartal 2025.
- Der vorläufige Quartalsumsatz wird auf rund 2,187 Mrd. Euro geschätzt; im Vorjahresquartal waren es 1,706 Mrd. Euro.
- Der freie Cashflow soll im dritten Quartal 2026 bei 379 Mio. Euro liegen, verglichen mit 149 Mio. Euro im Vorjahr.
- Nordex hebt die Prognose für die EBITDA-Marge 2026 von 8,0–11,0 auf 11,5–12,5 Prozent an; die übrigen Prognosekennzahlen bleiben unverändert.
- Gründe für die starken Ergebnisse sind höhere Margen im Servicegeschäft, eine starke Leistung im Projektgeschäft und geringer als erwartete Projektrisiken. Die vollständigen Quartalsergebnisse sollen am 5. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nordex ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,83EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,17 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,20EUR das entspricht einem Plus von +3,82 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.237,27PKT (+0,72 %).
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