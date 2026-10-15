Konkurrenten der Deutschen Post ziehen an einem Strang

Viele dieser Wettbewerber gehören zu Verlagen, die ihren Zeitungszustellern auch Briefe mitgeben. Da die Nachfrage etwa nach Briefen im Digitalzeitalter sinkt, geraten solche Unternehmen unter Druck. Die gesamte Postbranche ist im Strukturwandel, angesichts sinkender Mengen steigt der Kostendruck. In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen sollen Firmenkunden - etwa Banken, Versicherungen und Behörden - künftig einen Ansprechpartner und Zugang zu einem gemeinsamen Netz erhalten.

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Post bekommt auf dem Briefmarkt etwas Gegenwind. Sechs ihrer Konkurrenten gaben bekannt, dass sie ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben und darin die Betreuung bundesweiter Großkunden bündeln. Bislang hat der Marktführer beim Briefgeschäft in Deutschland laut Bundesnetzagentur einen Umsatzanteil von 87 Prozent, der Rest entfällt auf regionale Wettbewerber wie die Citipost in Hannover und die Südwest-Mail Brief + Service in Ulm.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Gemeinschaftsunternehmen heißt Deutschlandversand GmbH & Co. KG mit Sitz in Hannover. Seine Gesellschafter sind zu jeweils gleichen Teilen Citipost und Südwest-Mail sowie der Schwäbische Verlag (Ravensburg), Postholding Süd (Sindelfingen), Marketing Service Magdeburg und die Pin AG (Berlin).

Insolvente Firma dvs geht an Post-Konkurrenten



Das neue, zum Oktober gegründete Gemeinschaftsunternehmen übernimmt den insolventen Briefdienstleister dvs aus Ratingen und die in NRW tätige Zustellgesellschaft Xendis. Bislang tauschen die regional tätigen Post-Konkurrenten ihre Briefmengen untereinander über zwei verschiedene Systeme aus, künftig gibt es nur noch ein Zustell-Netzwerk unter einem Dach - das soll einen Effizienzgewinn bringen.

"Das ist ein historischer Schritt für den deutschen Briefmarkt", sagte der Geschäftsführer der neuen Deutschlandversand-Firma, Jörg Kosel. "Alternative Briefdienste gibt es seit der Öffnung des Briefmarktes, aber im nationalen Geschäft arbeiteten sie bisher größtenteils nebeneinander." Das ändere sich nun. "Erfolgreich sind wir, wenn Kunden bundesweit über uns versenden, unsere regionalen Partner mehr Mengen bekommen und der neue Deutschlandversand für verlässliche Qualität im Briefmarkt steht."/wdw/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 57,54 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -18,32 %/+16,44 % bedeutet.



