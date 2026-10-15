Nordex überrascht mit starkem Q3 und höherer EBITDA-Prognose für 2026
Kräftiger Rückenwind für Nordex: Der Windanlagenbauer hat sein operatives Ergebnis im dritten Quartal mehr als verdoppelt und hebt die Margenprognose für 2026 deutlich an.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Nordex erzielte im dritten Quartal 2026 vorläufig ein EBITDA von rund 278 Mio. Euro – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal (136 Mio. Euro).
- Die EBITDA-Marge im Quartal stieg auf 12,7 Prozent, gegenüber 8,0 Prozent im dritten Quartal 2025.
- Der Quartalsumsatz erhöhte sich vorläufig auf rund 2,187 Mrd. Euro, nach 1,706 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Nordex hebt die Prognose für die EBITDA-Marge 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent an; zuvor waren 8,0 bis 11,0 Prozent erwartet worden.
- Die übrigen Jahresziele bleiben unverändert: Umsatz von 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro, Working-Capital-Quote unter −9 Prozent und Investitionen von rund 200 Mio. Euro.
- Die vorläufige Liquidität lag bei 2,327 Mrd. Euro und der freie Cashflow im Quartal bei 379 Mio. Euro. Für Q4 erwartet Nordex weiterhin einen positiven freien Cashflow; die vollständigen Quartalsergebnisse erscheinen am 5. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nordex ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,56EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,25 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,30EUR das entspricht einem Plus von +2,02 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.249,59PKT (+0,76 %).
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